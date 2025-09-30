"To niesmacznie wygląda". Konsternacja po decyzji Hołowni

W poniedziałek marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że w piątek złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

„Nigdy wcześniej Polaka nie było w takim miejscu w strukturach ONZ, a temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie" – tłumaczył.

"To niesmaczne"

Informacja podana przez lidera Polski 2050 wywołała sporo komentarzy. Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej uważa, że decyzja Hołowni jest niestosowna i "przedwczesna".

– Za szybko, jeszcze ze słowami, które nas dzielą. To niesmacznie wygląda. Trzeba też powiedzieć, że poparcie od prezydenta wiele osób łączy ze spotkaniem nocnym z Kaczyńskim, być może to był jeden z elementów, który miał być później dotrzymany – powiedział.

Była wiceminister spraw zagranicznych uważa z kolei, że porzucenie własnych obietnic i poszukiwanie intratnych stanowisk to częste zachowanie polskich polityków.

– Myślę ze to jest niestety problem każdego polityka, że deklaruje różne rzeczy i te drogi idą w różnym kierunku. Oczywiście byśmy chcieli, żeby Hołownia został w polskiej polityce, ma prawo do swoich nowych wyborów. To, że będzie pełnił jeśli mu się uda wysokie stanowisko w ONZ, więc nie traktowałabym tego jako ucieczkę, to zmiana fotela dla nas bardzo istotna – powiedziała Anna Radwan-Röhrenschef.

Z kolei poseł PiS Alvin Gajadhur wskazał, że decyzja Hołowni może być podyktowana sceptycyzmem wobec działań gabinetu Donalda Tuska.

– Widać, że jest refleksja u pana Hołowni, widzi, że z tym rządem, a szczególnie z tym premierem – Donaldem Tuskiem – nic dobrego dla Polski nie zrobi – stwierdził.

Czytaj też:

Trela: Jeszcze do "Tańca z Gwiazdami" Hołownia nie aplikowałCzytaj też:

Hołownia żegna się z polityką. "Złożyłem aplikację"