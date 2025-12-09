Nagła zmiana. Hołownia zdecydował

W połowie listopada Szymon Hołownia odszedł ze stanowiska marszałka Sejmu, które przejął Włodzimierz Czarzasty.

Portal Onet podał, że podczas spotkania z posłami Polski 2050 na początku grudnia, Szymon Hołownia nie zaprzeczył, że wystartuje w wyborach na szefa ugrupowania, choć wcześniej deklarował, że nie ma takiego zamiaru. "Decyzja wicemarszałka Sejmu miała wówczas zależeć od wyniku jego starań o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców. W liście do działaczy partii Hołownia zasugerował, że jego wybór na to stanowisko jest mało realny" – czytamy.

"Najnowsze doniesienia wskazuję, że mimo wszystko, Szymon Hołownia nie zawalczy o fotel przewodniczącego swojej partii. W tej sytuacji na szefa Polski 2050 wystartują: minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa resortu środowiska Paulina Hennig-Kloska, była wiceminister edukacji Joanna Mucha, europoseł Michał Kobosko oraz poseł Ryszard Petru. Faworytką Hołowni jest Pełczyńska-Nałęcz" – pisze Onet.

Polska 2050 przed ważną decyzją

Członkowie Polski 2050, którzy chcą ubiegać się o stanowisko przewodniczącego partii, mogą zgłaszać się do 10 grudnia. Wybory odbędą się 10 stycznia, a głosować w nich będzie ponad 800 delegatów z całego kraju. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 12 stycznia. Do tej pory swoją kandydaturę zgłosiło sześciu kandydatów: Ryszard Petru, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko, Paulina Hennig-Kloska oraz Rafał Kasprzyk.

Z ustaleń TVN24 wynika, że szanse Szymona Hołowni na objęcie funkcji wysokiego sekretarza ONZ ds. uchodźców są niewielkie. W związku z tym pojawiły się nowe doniesienia na temat przyszłości byłego marszałka Sejmu w polskiej polityce.

Według nieoficjalnych doniesień, w koalicji rządzącej panuje przekonanie, że Hołownia zostanie w Polsce, a nawet może powalczyć o fotel lidera Polski 2050. – W jego partii usłyszałam, że Szymonowi wrócił taki polityczny błysk do oka – stwierdziła dziennikarka TVN24 Maja Wójcikowska. Z kolei Konrad Piasecki ocenił, że Hołownia mógłby zdecydować się na fotel wicepremiera.

Czytaj też:

Tusk premierem do końca kadencji? Polacy chcą zmianyCzytaj też:

"Takich rzeczy się nie mówi". Czarzasty o swoim stanie zdrowia