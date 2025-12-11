Europa w szoku, Orban reaguje. "Najważniejszy i najciekawszy dokument ostatnich lat"

Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych głosi m.in., że priorytetem w polityce USA wobec Europy powinien być powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

Dokument krytycznie odnosi się do Unii Europejskiej i jednocześnie wyróżnia "zdrowe państwa Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej”, które są przedstawione jako bardziej stabilne, odporne i zdeterminowane w sprawach bezpieczeństwa. Amerykańscy planiści sugerują wzmacnianie tych krajów poprzez więzi gospodarcze, sprzedaż uzbrojenia, współprace polityczną oraz wymianę kulturową i edukacyjną.

Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego określiło amerykańską strategię jako "najbardziej znaczący dokument strategiczny ostatnich dekad", który ma "daleko idące konsekwencje dla Europy i Polski".

"Dokument przesuwa ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo na państwa regionu, zwiększa strategiczne znaczenie naszej części Europy, otwiera przed Polską nowe szanse, ale i wymusza większą samodzielność obronną" – napisali analitycy BBN.

Orban o nowej strategii bezpieczeństwa USA: Dostrzegają upadek Europy, z którym Węgry walczą od 15 lat

Agencja Reutera zwraca uwagę, że nowa strategia USA "wywołała szok w całej Europie", ale premier Węgier Viktor Orban nazwał ją "najważniejszym i najciekawszym dokumentem ostatnich lat".

Jego zdaniem dokument świadczy o tym, że Waszyngton zrozumiał, iż Europa osiągnęła "ekonomiczny ślepy zaułek" i że jej wartości, demokracja i wolny rynek są zagrożone. Jak dodał, USA doszły również do wniosku, że Europa musi odbudować strategiczne relacje z Rosją.

Orban napisał w serwisie X, że amerykańska strategia "mówi o Brukseli w tym samym tonie, w jakim administracja Bidena i Bruksela mówiły o nas". Zasugerował, że "karma wraca".

"Ameryka doskonale rozumie upadek Europy. Dostrzega upadek cywilizacyjny, z którym my na Węgrzech walczymy od piętnastu lat. Wreszcie nie walczymy z nim sami" – podkreślił węgierski premier.

