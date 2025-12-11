Bogucki odniósł się do głośnych słów Cenckiewicza. "Decyzji na pewno nie ma"

Trzeba rozważać różne warianty, natomiast decyzji w tym zakresie na pewno nie ma – tak Bogucki odniósł się w czwartek (11 grudnia) do słów Cenckiewicza, który uważa, że należy "odwiesić" zasadniczą służbę wojskową.

Szef BBN pytany był w środę w RMF FM, czy aktualnie jest dobry moment na przywrócenie zasadniczej służby wojskowej i poboru do armii. – Jest dobra okazja do tego, żeby ci, którzy go zawiesili, go odwiesili – odpowiedział Cenckiewicz.

Według niego, odwieszenie byłoby częścią szerszej inicjatywy dla poprawy bezpieczeństwa Polski. – Musimy zacząć mówić o zagrożeniach wprost, również przez przygotowanie społeczeństwa do tych zagrożeń – podkreślił.

– Musimy odwiesić zasadniczą służbę wojskową. Musimy poświęcać więcej czasu na szkolenie społeczeństwa, na budowę alternatywnych miejsc dla ochrony ludności cywilnej. Musimy budować alternatywne wobec pokoju miejsca dla szpitali, do przeprowadzenia operacji w czasie działań wojennych – tłumaczył.

Cenckiewicz za przywróceniem poboru do wojska. Bogucki i Nawrocki komentują słowa szefa BBN

Bogucki zapytany przez "Super Express", czy prezydent Karol Nawrocki popiera pomysł Cenckiewicza, odparł, że "prezydent popiera przemyślenie naszej strategii bezpieczeństwa".

– To znaczy my musimy zbudować taką strategię, która będzie odpowiadała na zagrożenia geopolityczne, które są oczywiste, które są widoczne – tłumaczył szef prezydenckiej kancelarii.

Nawrocki, który o wypowiedź szefa BBN pytany był przez dziennikarzy podczas wizyty w Rydze, oświadczył, że dziś nie ma problemu z chętnymi do wojska, a funkcjonująca obecnie dobrowolna służba zasadnicza i Wojska Obrony Terytorialnej "wypełniają ten zakres obowiązków".

Pobór do wojska został zawieszony 1 stycznia 2010 r. Od tego czasu armia jest w pełni zawodowa. Ostatni pobór odbył się w 2008 r. Zwolnienie ostatnich poborowych miało miejsce w sierpniu 2009 r.

