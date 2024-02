Obowiązkowa służba wojskowa powinna wrócić? Polacy zabrali głos

"Czy jest pan/pani za przywróceniem w Polsce powszechnej służby wojskowej?" – zapytali respondentów ankieterzy agencji SW Research w nowym sondażu dla "Wprost".

44,7 proc. uczestników badania jest za przywróceniem powszechnej służby wojskowej. Przeciwnego zdania jest 35,3 proc. ankietowanych. 20 proc. badanych nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Z badania wynika, że mężczyźni częściej opowiadali się za powszechną służbą wojskową (46,6 proc.), niż kobiety (42,9 proc.). Największe poparcie dla przywrócenia zasadniczej służby wojskowej odnotowano w przedziale wiekowym 35-49 lat (50,3 proc.), a najmniejsze wśród badanych do 24. roku życia (31,8 proc.).

– Od kilkunastu lat można zaobserwować wśród młodych ludzi chęć do odbycia jakiejś formy przygotowania wojskowego. I ma to znamiona zjawiska bliskiego powszechnemu. Rocznie kilkadziesiąt tysięcy młodych Polaków odbywa przeszkolenie wojskowe, zarówno w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, dobrowolnej służby wojskowej, jak i zaciągając się do armii. Atmosfera sprzyja akceptacji wśród części Polaków powrotu do poboru – skomentował w rozmowie z "Wprost" były dowódca Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak.

Zasadnicza służba wojskowa

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny, zasadnicza służba wojskowa jest jedną z form czynnej służby wojskowej i polega na pełnieniu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej albo obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

Prezydent RP, na wniosek Rady Ministrów, wprowadza, w drodze rozporządzenia, obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej, określając termin jej rozpoczęcia i zakończenia. Obowiązek ten wprowadza się z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych. Co do zasady czas trwania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej wynosi dziewięć miesięcy. Rada Ministrów może ten okres skracać lub przedłużać.

