Zatrzymano osoby krytykujące Jagielską. Ziobro nie przebiera w słowach

Polską wstrząsnęła sprawa aborcji dokonanej na dziecku w 36. tygodniu ciąży. Aborcję przeprowadziła w szpitalu w Oleśnicy ginekolog Gizela Jagielska. Śledztwo ws. przeprowadzenia aborcji z naruszeniem prawa prowadzi Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy. Jednocześnie ta sama prokuratura bada podejrzenie zniesławienia i gróźb wobec Jagielskiej. Aborcja na dziecku, które mogłoby przeżyć poza łonem matki, wywołała ogromne społeczne poruszenie.

"W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 190 Kodeksu Karnego (groźba karalna), art. 212 Kodeksu Karnego (zniesławienie) oraz art. 216 Kodeksu Karnego (znieważenie), oleśniccy funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby. Obecnie z udziałem trzech z nich trwają czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy, mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy" – poinformowała na mediach społecznościowych dolnośląska policja.

Ziobro zamieścił ostry wpis

Sprawę komentuje Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. "Pamiętacie noworodki zamordowane i wrzucane do niebieskich beczek? 22-latkę, która tuż po porodzie wrzuciła żywe dziecko do pieca? Ojca, który udusił i zakopał niemowlę w ogródku? Wszyscy oni zostali oskarżeni o zabójstwo i skazani. Niektóre z tych dzieci były wcześniakami, nie miały pełnych dziewięciu miesięcy życia. A dziś? „Lekarka” – ulubienica Tuska i Trzaskowskiego, zabiła dziewięciomiesięczne zdolne do samodzielnego życia dziecko i jest bohaterką. Nikt przy tamtych ohydnych zbrodniach nie kwestionował zarzutów zabójstwa. Jednak „doktorkę”, która śmiercionośną igłę z trucizną wbiła w serduszko tuż przed cesarką, Tusk i Trzaskowski stawiają za wzór" – napisał polityk.

Ziobro wskazuje, że gdyby tylko Jagielska zrobiła zabójczy zastrzyk chwilę później, już po porodzie, to odpowiadałaby za zabójstwo.

Polityk wskazuje że służby siłowe są tymczasem wykorzystywane do zastraszania tych, "którzy ośmielają się myśleć inaczej o działaniach ulubionej „doktorki” obecnej władzy". "Ksiądz, który w prywatnym mailu zaprotestował przeciwko temu barbarzyństwu, o świcie wywleczony w kajdankach, osadzony w areszcie, przeszukano plebanię i potraktowano go jak groźnego przestępcę. Wszystko — na polityczne zlecenie ekipy Tuska i Trzaskowskiego. Dlatego tak ważne były wczorajsze marsze w obronie życia, które przeszły ulicami wielu polskich miast" – dodaje.

Nowe informacja o sprawie. Godek ujawnia

Więcej szczegółów na temat zatrzymań podała działaczka pro-life Kaja Godek. "Myśleliście, że w sprawie zabójstwa w Oleśnicy nikt nie pójdzie do aresztu? Jednak ktoś poszedł! Chodzi o księdza Grzegorza z Podkarpacia, który napisał niekulturalnego maila do Gizeli Jagielskiej na adres oleśnickiego szpitala. Policja przyjechała natychmiast! I to nie na adres zameldowania. Organy ścigania przykładnie się zaangażowały i wyczaiły, że ksiądz jest właśnie z poświąteczną wizytą w domu swoich rodziców w Krośnie. Radiowóz pojechał zatem pod dom przerażonej matki, na oczach innych członków rodziny. Księdza już nie było, bo skończył obiad i ruszył w drogę powrotną na parafię. Zawrócił jednak do matki zaalarmowany jej telefonem, że są tu panowie, szukają go i pytają, gdzie laptop i telefon. Doszło do zatrzymania i umieszczenia ks. Grzegorza w areszcie w Krośnie" – przekazała w serwisie X.

"Właśnie teraz, gdy czytacie te słowa, specjalny konwój przewozi księdza z aresztu w Krośnie do aresztu w Oleśnicy. Tak, dobrze zrozumieliście: przez całą szerokość Polski, 500km, prawie 6h jazdy. Na czynności. Bo czynności prowadzone są w Oleśnicy i nie dało się przesłuchać księdza na komendzie w miejscu jego zamieszkania. Trzeba było zorganizować konwój. Policja może nie mieć pieniędzy na spinacze do papieru, oszczędza się ksero i przypomina o gaszeniu światła na korytarzach komisariatu, ale konwój przez całą Polskę dla duchownego, który napisał maila do szpitala, jednak udało się zorganizować" – wskazała.

Według relacji Godek, policjant, który rekwirował sprzęt elektroniczny, powiedział do jednego z członków rodziny księdza, że "brat nie jest dziś jedyny, w całej Polsce mamy kilka aresztowań w sprawach związanych z krytyką tej pani od aborcji na dziecku w 9. miesiącu".

