"Naprawdę chapeau bas". Kaczyński o prezydencie Dudzie

Niedzielna obecność Andrzeja Dudy w łódzkiej Hali Expo, gdzie odbywała się konwencja kandydata Prawa i Sprawiedliwości, była dużą niespodzianką. – Ja zagłosuję na Karola Nawrockiego – zapowiedział prezydent.

– Jest to dla mnie niezwykle ważny moment. Zarówno dla mnie, jako dla prezydenta RP, jak i dla mnie, jako dla obywatela, waszego kolegi i przyjaciela. Moment jest niezwykle ważny dla Polski, a Polska, interes RP i nas, jej mieszkańców to najważniejsze, o co musi dbać prezydent RP. I dlatego dzisiaj tutaj jestem. Jestem tutaj także po to, aby skorzystać z okazji toczącej się kampanii, aby wam wszystkim z całego serca podziękować. Za rok 2014, 2015, tamto wsparcie, niezwykłe – mówił prezydent, nawiązując do własnego startu w wyborach.

Kaczyński: Prezydent Duda pokazał klasę

Podczas konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany, czy to on wystąpił z prośbą do prezydenta o wystąpienie na konwencji Nawrockiego. Polityk jednak zaprzeczył.

– Nie, to nie ja prosiłem Andrzeja Dudę o poparcie Karola Nawrockiego. To wszystko co miałem do powiedzenia, chociaż jestem panu prezydentowi naprawdę ogromnie wdzięczny – odparł.

Kaczyński dodał, że już od chwili, kiedy miał pomysł, żeby to Andrzej Duda został kandydatem na prezydenta, wiedział, że to świetny mówca. – No to naprawdę wczoraj pokazał klasę. Naprawdę chapeau bas, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi – stwierdził Kaczyński na konferencji prasowej.

Mastalerek: Prezydent jest konsekwentny

Do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o udzieleniu poparcia kandydatowi popieranemu przez PiS, Karolowi Nawrockiemu, odniósł się na antenie TVN24 Marcin Mastalerek. Jak zaznaczył szef Gabinetu Politycznego Prezydenta RP, "prezydent jest konsekwentny, ale zmieniły się okoliczności".

– Dziś jest tak naprawdę finał największego starcia o to, czy będzie kontynuowana prezydentura Andrzeja Dudy, te zmiany, które zostały rozpoczęte w 2015 roku. Dziś Andrzej Duda, wspierając jednego z kandydatów, Karola Nawrockiego, tak naprawdę wspiera ostatnie 10 lat, ostatnie zmiany, które zostały w 2015 roku rozpoczęte – mówił Mastalerek.

– Politycy, ale nie tylko politycy, mogą, a nawet powinni zmieniać swoją perspektywę patrzenia na pewne sprawy. I dziś prezydent widząc co się dzieje, zarówno w kampanii, ale widząc, co się nie dzieje w Polsce po 15 października, a co powinno się dziać, walczy, a raczej wspiera człowieka, który chce walczyć o to, aby te sprawy, które w 2015 roku rozpoczął prezydent Duda, zostały dokończone – podkreślił prezydencki minister.

