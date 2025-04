Stanowski chwali Dudę. Jest reakcja prezydenta

Głównym punktem niedzielnej konwencji wyborczej Karola Nawrockiego w Łodzi było przemówienie kandydata. Uwagę komentujących zwróciły jednak również wcześniejsze wystąpienia. Nie zabrakło niespodzianek. Dużym zaskoczeniem była obecność w Hali Expo prezydenta Andrzeja Dudy. – Ja zagłosuję na Karola Nawrockiego – zapowiedział.

Prezydent Duda: Chciałbym podziękować z całego serca

– Jest to dla mnie niezwykle ważny moment. Zarówno dla mnie, jako dla prezydenta RP, jak i dla mnie, jako dla obywatela, waszego kolegi i przyjaciela. Moment jest niezwykle ważny dla Polski, a Polska, interes RP i nas, jej mieszkańców to najważniejsze, o co musi dbać prezydent RP. I dlatego dzisiaj tutaj jestem. Jestem tutaj także po to, aby skorzystać z okazji toczącej się kampanii, aby wam wszystkim z całego serca podziękować. Za rok 2014, 2015, tamto wsparcie, niezwykłe – mówił prezydent, nawiązując do własnego startu w wyborach.

– Dziękuję za pierwsze 5 lat. Za wyrozumiałość w trudnych momentach, bo były, sam je przeżywałem. Co dla mnie najważniejsze, zrealizowałem program – powiedział, dziękując byłej premier Beacie Szydło, Mateuszowi Morawieckiemu, prezesowi PiS i większości parlamentarnej Zjednoczonej Prawicy. Duda przypomniał osiągnięcia w czasie, gdy on był prezydentem, a rząd tworzyło PiS. Wyliczył nie tylko programy socjalne, ale też m.in. rozwój infrastruktury drogowej i obronnej.

Kaczyński: Prezydent Duda jest wspaniałym mówcą

Jarosław Kaczyński podkreślił, że prezydent Duda pokazał, iż jest "wspaniałym mówcą".

– Pokazał też, jak głowa polskiego państwa powinna dbać o polskie interesy – zaznaczył prezes PiS.

– To niezwykle ważne poparcie to nic innego jak wyraz dbałości o polskie interesy – podkreślił Kaczyński – To właśnie interes Polski jest stawką tych wyborów, zarówno interes w odniesieniu do Polaków jako jednostek (...), ale także rozumiany jako coś, co odnosi się do wspólnoty, do państwa, do przyszłości, do przyszłych pokoleń – zauważył lider największej partii opozycyjnej.

Ciepłe słowa Stanowskiego o Dudzie. Prezydent odpowiada

Po wystąpieniu prezydent Andrzeja Dudy na konwencji Karola Nawrockiego, głos w mediach społecznościowych zabrał inny kandydat, Krzysztof Stanowski.

"Oczywiście zaraz tysiąc osób się nie zgodzi, tysiąc wyśmieje, ale podzielę się nieweryfikowalnym przypuszczeniem wyborczym: gdyby było to prawnie możliwe, Andrzej Duda rozpykałby te wybory po raz trzeci i z to z wyjątkowo dużą przewagą" – napisał szef Kanału Zero.

Na jego wpis zareagowała głowa państwa. "Dziękuję, to miłe. Ale 'Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonanym!'" – napisał Andrzej Duda.

