Ząb niezgody

Zachwyt nie trwał jednak długo. Były prezenter TVN opublikował na swoim Instagramie pełną oburzenia relację, twierdząc, że zabieg przyczynił się u niego do rozwoju bakterii w jamie ustnej. Dentysta Piotr Trafidło regularnie współpracuje z licznymi celebrytami, a więc taka antyreklama nie mogła pozostać bez komentarza. – Filip oczywiście wykonał u mnie bonding wraz ze swoją dziewczyną, jak i też przywiózł do mnie swojego znajomego, abym wykonał mu metamorfozę zębów. Pojechał szczęśliwy i zadowolony – przekonuje w zamieszczonym na Instagramie nagraniu. Zgodnie ze słowami dentysty Chajzer miał prosić go także o „zrobienie nowych zębów” jednemu z pracowników odpowiedzialnych za dostarczanie kebabów. – Filip, wybacz, ale ja nie będę wszystkim twoim znajomym i pracownikom robił za darmo zębów – komentuje lekarz. Dodał, że bonding to zabieg bezpieczny. Na odpowiedź Chajzera nie trzeba było długo czekać.