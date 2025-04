"Pełna zgoda". Premier skomentował słowa prezydenta z konwencji

Szef rządu zabrał głos za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Tusk: Dokończymy to, co zaczęliśmy

"«Nie może być tak, że w Polsce wygrywa cynizm i draństwo» – powiedział dziś prezydent Duda. Pełna zgoda. Dokończymy to, co zaczęliśmy 15X. Do widzenia" – czytamy we wpisie opublikowanym na X.

Duda wystąpił na konwencji Nawrockiego

Konwencja wyborcza Karola Nawrockiego odbyła się w Hali Expo w Łodzi. Hasło wydarzenia to "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy". Podczas swojego przemówienia Duda wyraził poparcie dla kandydatury Nawrockiego.

Po prezydencie głos zabrali prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, publicysta Bronisław Wildstein i małżonka kandydatka na prezydenta Marta Nawrocka. Następnie przemawiał Karol Nawrocki, popierany przez obóz polityczny PiS kandydat na urząd prezydenta.

13 kandydatów na prezydenta

Do pierwszej tury wyborów prezydenckich zostały już tylko trzy tygodnie. Ostatecznie Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała: Sławomira Mentzena (Konfederacja), Grzegorza Brauna (Korona), Rafała Trzaskowskiego (KO), Artura Bartoszewicza, Karola Nawrockiego (opierany przez PiS), Adriana Zandberga (Razem), Szymona Hołownię (Polska 2050), Marka Wocha, (Bezpartyjni Samorządowcy), Joannę Senyszyn, Magdalenę Biejat (klub Lewicy, obecnie bezpartyjna), Marka Jakubiaka (Federacja dla Rzeczpospolitej), Macieja Maciaka, (Ruch Dobrobytu i Pokoju) i Krzysztofa Stanowskiego.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w Polsce 18 maja. Druga tura dwa tygodnie później, czyli 1 czerwca.

