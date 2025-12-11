Wróci pobór do wojska? Nawrocki przedstawił swoje stanowisko

W audycji RMF FM Sławomir Cenckiewicz był pytany, czy aktualnie jest dobry moment na przywrócenie poboru lub jakieś formy zasadniczej służby wojskowej. Pobór do wojska został zawieszony 1 stycznia 2010 r. Od tego czasu armia jest w pełni zawodowa. Ostatni pobór odbył się w 2008 r. Zwolnienie ostatnich poborowych miało miejsce w sierpniu 2009 r.

– Jest dobra okazja do tego, żeby ci, którzy zawiesili pobór wojskowy, go odwiesili – stwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. – To jest w mojej głowie część szerszego planu, pomysłu. My musimy zacząć mówić o zagrożeniach wprost, również przez przygotowanie społeczeństwa do tych zagrożeń. Musimy odwiesić zasadniczą służbę wojskową – powiedział szef BBN.

Nawrocki o przywróceniu poboru

Pytany o wypowiedź Cenckiewicza, prezydent Nawrocki podkreślił, że obecny model, w którym funkcjonuje dobrowolna służba zasadnicza, spełnia swoje zadanie. Chętnych do wstąpienia do armii nie brakuje. Z tego powodu dyskusje o przywróceniu przymusowego poboru nie są na razie zasadne.

– Nie mamy z chętnymi do Wojska Polskiego dużego problemu w dniu dzisiejszym. Jest wielu chętnych polskich patriotów, którzy chcą w tym formacie dobrowolnej służby zasadniczej podjąć się szkolenia wojskowego– powiedział na konferencji prasowej z prezydentem Łotwy w Rydze.

Jednocześnie prezydent nie wykluczył, że w przyszłości potrzeba będzie zmiany zasad rekrutacji wojska.

– Dzisiaj do momentu, w którym jest więcej chętnych, aby brać udział w szkoleniu w dobrowolnej służbie zasadniczej, czy służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej wykonujemy swoje obowiązki jako państwo polskie. Ja bym oczywiście tego nie wykluczał, nie wiem, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach, ale w dniu dzisiejszym uznaję, że dobrowolna służba zasadnicza i Wojska Obrony Terytorialnej wypełnią ten zakres obowiązków – powiedział.

Czytaj też:

Głośna decyzja Nawrockiego. Oto co sądzą PolacyCzytaj też:

Zełenski odpowiedział na zaproszenie Nawrockiego. Jest potwierdzenie