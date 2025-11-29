Pobór do wojska powinien zostać przywrócony? Uderzające wyniki sondażu

SW Research dla rp.pl zapytał respondentów w sondażu, czy – ich zdaniem – w Polsce należałoby przywrócić pobór do wojska.

46,6 proc. Polaków uważa, że tak.

Przeciwnego zdania jest 34,2 proc. respondentów.

19,3 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research, komentując wyniki sondażu zauważył, że „przywrócenie poboru częściej popierają mężczyźni (50 proc.) niż kobiety (43 proc.)”.

"W większym stopniu niż pozostali ten pomysł popierają osoby między 35. a 49. rokiem życia (52 proc.) oraz posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (58 proc.)" – dodał.

Ponadto – jak zauważył – przywrócenie poboru za słuszne uważa częściej niż co druga osoba (53 proc.), której dochody przekraczają 7000 zł netto i sześciu na dziesięciu badanych z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców.

Pobór do wojska. Najmłodsi ankietowani przeciwko

Zgodnie z wynikami sondażu, przeciwnych przywróceniu poboru do wojska jest 52,8 proc. najmłodszych ankietowanych (18-24 lata). Przywrócenie poboru do wojska w tej grupie popiera 25,2 proc. badanych. Wśród respondentów w wieku 25-34 lata przeciw przywróceniu poboru jest 44,6 proc. badanych, za – 34,8 proc.

1 stycznia 2010 roku rząd PO-PSL zniósł pobór do wojska

Pobór do wojska został zawieszony 1 stycznia 2010 roku. Od tego czasu armia jest w pełni zawodowa. Ostatni pobór odbył się w 2008 roku. Zwolnienie ostatnich poborowych miało miejsce w sierpniu 2009 roku

Decyzję o zniesieniu poboru podjął ówczesny rząd PO-PSL, na czele którego stał Donald Tusk. Premier tłumaczył wówczas, że "polska armia powinna być mniej liczna niż teraz, ale zawodowa, nowoczesna i lepiej wyposażona, czyli skuteczniejsza niż obecna".

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25-26 listopada 2025 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

