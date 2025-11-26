Kosiniak-Kamysz ucina spekulacje: Nie widzę dziś potrzeby

– Nie widzę dzisiaj potrzeby odmrażania obowiązkowej służby wojskowej – podkreślił szef MON, przypominając jednocześnie, że obecnie obowiązek poboru jest jedynie zawieszony, a nie zniesiony.

Dobrowolna służba cieszy się dużym zainteresowaniem

Minister zaznaczył, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa cieszy się dużym zainteresowaniem, co przekłada się na stabilną sytuację kadrową w siłach zbrojnych. W tym roku do różnych form służby i przeszkolenia wojskowego zgłosiło się w sumie około 54 tys. osób, z czego 35 tys. do dobrowolnej służby, 10 tys. do Wojsk Obrony Terytorialnej i podobna liczba do programu "Wakacje z wojskiem". Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska wypada lepiej niż wiele państw Europy, które poważnie rozważają przywrócenie poboru. – Liczba ochotników w Polsce jest dziś większa niż w krajach prowadzących lub planujących zasadniczą służbę wojskową – wskazał.

Szef MON poinformował również o dynamicznym rozwoju krajowej produkcji amunicji. W ciągu dwóch lat MESKO zwiększyło roczną produkcję amunicji małokalibrowej z 50 mln do 250 mln sztuk. – To ogromny skok – ocenił wicepremier. Dzięki ustawie o fabrykach amunicji możliwości produkcji kluczowego kalibru 155 mm mają wzrosnąć nawet trzydziestokrotnie, a trzy dofinansowane zakłady – łącznie kwotą 3 mld zł – mają zapewnić Polsce samodzielność w tym zakresie.

Trzy okręty podwodne dla Polski

Również w środę Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o przełomowym kroku w modernizacji Marynarki Wojennej. Polska finalizuje zakup trzech nowoczesnych okrętów podwodnych, a partnerem w realizacji programu "Orka" zostanie Szwecja. – To wielki dzień dla bezpieczeństwa państwa polskiego i dla Marynarki Wojennej. Od początku prac naszego rządu program „Orka” był priorytetem. Polska pozyska trzy okręty podwodne – ogłosił wicepremier. Szef MON zaznaczył, że Szwecja została rekomendowana jako „państwo pierwszego wyboru”, ponieważ jej oferta była najlepsza w każdym kryterium. – Chciałbym, aby jeszcze w tym roku zawarta została umowa między rządami. Szwecja przedstawiła najlepszą ofertę we wszystkich kryteriach programu – wskazał Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zaznaczył też, że proces budowy okrętów potrwa, ale Polska nie zamierza tracić ani chwili. – Do czasu dostarczenia jednostek chcemy, aby nasi marynarze mogli szkolić się na okręcie nowszym niż mamy. Już w przyszłym roku rozpoczną się szkolenia w Szwecji, a w 2027 roku "gap filler" będzie służył naszym marynarzom – zapowiedział.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz krytykuje zapowiedź Czarzastego. "Bardzo ostro w kontrze do opozycji"Czytaj też:

"Nie doszacowaliśmy". Kosiniak-Kamysz o Cyber Legionie