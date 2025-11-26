Trzy okręty podwodne dla Polski. Kosiniak-Kamysz: Wybraliśmy zwycięską ofertę

– To wielki dzień dla bezpieczeństwa państwa polskiego i dla Marynarki Wojennej. (...) Od początku prac rządu, od czasu powstania naszego rządu program "Orka" był naszym priorytetem. Polska pozyska 3 okręty podwodne w ramach programu – poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Budujemy nową architekturę bezpieczeństwa na Bałtyku. Zespół ds. programu "Orka" rekomendował państwo pierwszego wyboru – tym państwem jest Szwecja. Chciałbym, żeby jeszcze w tym roku zawarta została umowa pomiędzy rządami. Szwecja przedstawiła najlepszą ofertę we wszystkich kryteriach programu – wskazał wicepremier.

Szef MON: Nie marnujemy ani chwili

Kosiniak-Kamysz zaznacza, że "podpisując umowę na okręty musimy pamiętać, że to zamówienie wymaga czasu na jego realizację". – Te okręty będą budowane w Szwecji i przy udziale polskich stoczni. Ale to wymaga czasu. Do tego czasu chcemy, aby nasi marynarze mogli się szkolić na okręcie nowszym niż mamy. Już w przyszłym roku rozpoczną się szkolenia w Szwecji, a w 2027 "gap filler" będzie już służył naszym marynarzom. To pokazuje, że nie zmarnujemy ani chwili – podkreślił szef MON.

Doprecyzował, że oferta Szwecji jest jedyną, która spełniła wszystkie oczekiwania Marynarki Wojennej. – To przykład kontraktu, który jest pozyskaniem nie tylko nowego sprzętu dla Wojska Polskiego, ale pozyskanie także zdolności dla gospodarki polskiej i polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Polska w ramach współpracy ze Szwecją otrzyma okręty A26 Blekinge. To jednostki budowane w szwedzkiej stoczni Saab Kockums w Karlskronie. Premier Donald Tusk poinformował wcześniej, że kontrakt ma obejmować inwestycje w polski przemysł stoczniowy, a także m.in. możliwość szybkiego rozpoczęcia szkoleń marynarzy.

