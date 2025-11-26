Gigantyczny kredyt polskiej spółki. Jest zgoda

Podpisanie umowy zaplanowano na 2 grudnia br.

Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat i będzie posiadała dwie jednoroczne opcje przedłużenia. Umowa będzie zawierała też niewiążącą opcję podwyższenia kwoty kredytu o łączną kwotę nieprzekraczającą 500 mln USD w ciągu 36 miesięcy od jej podpisania, przy całkowitej kwocie kredytu odnawialnego do 2 000 mln USD. Kredyt zastąpi aktualnie obowiązujący odnawialny kredyt konsorcjalny w kwocie 1 500 mln USD z grudnia 2019 r., podano w komunikacie.

"Kredyt zaaranżowany został z grupą banków z siedzibą w Polsce oraz za granicą. Tytuł głównego koordynatora otrzyma UniCredit S.p.A., tytuł głównego organizatora oraz prowadzącego księgi otrzymają Bank Polska Kasa Opieki SA, Intesa Sanpaolo S.p.A. SA Oddział w Polsce, Santander Bank Polska SA oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, a tytuł głównego organizatora otrzymają Bank Millennium SA, Erste Group Bank AG, Standard Chartered Bank AG, Bank of China (Europe) SA Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China SA (Europe) SA Oddział w Polsce, HSBC Continental Europe SA, BNP Paribas Bank Polska SA, Credit Agricole Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA oraz CaixaBank SA oddział w Polsce" – czytamy w raporcie.

W związku z zebraną nadsubskrybcją alokacje uczestników konsorcjum zostały istotnie pomniejszone, podał także KGHM.

Na ten cel zostaną przeznaczone środki z kredytu

Zgodnie z zapisami umowy, kredyt może być wykorzystywany w walucie USD w formie odnawialnych transz. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych, w tym nakładów inwestycyjnych i/lub bieżącej działalności.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową SOFR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA, podano także.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

