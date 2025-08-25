Polska spółka ma kłopoty. Spadek sprzedaży i produkcji

"Sprzedaż miedzi wyniosła 56,7 tys. ton i była niższa o 2,9 tys. ton (-5 proc.) od sprzedaży z lipca 2024 roku. Spadek sprzedaży miedzi został odnotowany w KGHM International i Sierra Gorda S.C.M., natomiast wzrost sprzedaży miedzi został odnotowany w KGHM Polska Miedź" – czytamy w komunikacie.

Ponadto:

– Sprzedaż srebra wyniosła 98,7 tony i była niższa o 28,4 tony (-22 proc.) od sprzedaży z lipca 2024 roku. Spadek sprzedaży srebra został odnotowany we wszystkich aktywach produkcyjnych Grupy KGHM.

– Sprzedaż TPM wyniosła 7,2 tys. troz i była niższa o 3 tys. troz (-29 proc.) od sprzedaży z lipca 2024 roku. Spadek sprzedaży TPM został odnotowany w KGHM International i w Sierra Gorda S.C.M., wzrost natomiast w KGHM Polska Miedź.

– Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,4 mln funtów i była wyższa o 0,3 mln funtów od sprzedaży z lipca 2024 roku, wymieniono w materiale.

Sprzedaż miedzi w styczniu-lipcu sięgnęła 413 tys. ton wobec 419,5 tys. ton rok wcześniej.

Tyle wyniosła produkcja miedzi

Z kolei produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 59,9 tys. ton w lipcu br. i była niższa o 2 proc. r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Produkcja miedzi płatnej wyniosła 59,9 tys. ton i była niższa o 1,5 tys. ton (-2 proc.) od wielkości odnotowanej w lipcu 2024 roku. Spadek produkcji miedzi płatnej dotyczył przede wszystkim KGHM International" – czytamy w komunikacie.

Odnotowano też wzrosty

Jak jednocześnie wskazano:

– Produkcja srebra płatnego wyniosła 130,4 tony i była wyższa o 15,9 tony (+14 proc.) niż wielkość produkcji odnotowana w lipcu 2024 roku.

– Produkcja TPM wyniosła 13,5 tys. troz i była niższa o 3,1 tys. troz (-19 proc.) w porównaniu do lipca 2024 roku. Spadek produkcji TPM dotyczył przede wszystkim KGHM International.

– Produkcja molibdenu wyniosła 0,7 mln funtów i była wyższa o 0,5 mln funtów niż wielkość produkcji odnotowana w lipcu 2024 roku, wymieniono w materiale.

W styczniu-lipcu produkcja miedzi płatnej sięgnęła 403,9 tys. ton wobec 419 tys. ton rok wcześniej, podano także.

"Po 7 miesiącach 2025 roku produkcja miedzi, srebra i TPM kształtuje się powyżej założeń budżetowych" – zakończono.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Czytaj też:

Córka działacza PSL została wiceprezesem państwowego gigantaCzytaj też:

Tragedia w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Nie żyje 37-letni górnik