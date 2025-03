"To kłamstwo i manipulacja". Mocna odpowiedź Dudy na wpis Tuska

"Czy tak zachowuje się poważny i odpowiedzialny premier kraju?" – napisał na portalu X prezydent.

Zarzut Tuska wobec Dudy

Podczas wizyty w Nowym Jorku w środę rano prezydent udzielił wywiadu telewizji TVN24. Na pytanie dziennikarza Marcina Wrony, czy "w erze Donalda Trumpa możemy liczyć na Amerykę" i czy nie przyjdzie taki dzień, kiedy Trump zażąda dostępu do miedzi za obecność wojsk amerykańskich w Polsce, Duda odparł: – Jeżeli prezydent Donald Trump będzie w takiej sytuacji, że wyda na wsparcie dla Polski setki miliardów dolarów, to trudno mi powiedzieć, jakie będzie miał wobec nas oczekiwania. Natomiast póki co takiej sytuacji nie mamy.

Dopytywany, czy nie boi się takiej sytuacji, prezydent wyraził nadzieję, że "takiej sytuacji nie będzie, bo jak na razie to (Trump – red.) nazywa nas bardzo odpowiedzialnym sojusznikiem". – Mówi, że to raczej on ma zobowiązania wobec Polski, bo sam to ostatnio powiedział, że czuje się wobec Polski zobowiązany – dodał.

"Publicznie wyrażona przez Pana Prezydenta Dudę sugestia, że moglibyśmy oddać naszą polską miedź Amerykanom za ich wsparcie, to jednak krok za daleko" – napisał premier Donald Tusk w środę na platformie X.

Internauci odpowiadają premierowi

Pod wpisem szefa rządu pojawiła się lawina negatywnych komentarzy, w których zarzucano mu manipulację słowami Andrzeja Dudy.

"Jest pan obrzydliwym kłamcą! Atakuje Pan prawie codziennie Prezydenta Trumpa. A teraz rzuca fałszywe oskarżenia na JEDYNEGO człowieka wśród polskich władz, który ma z nim świetne relacje. WSTYD! Po co Pan pcha Polskę do konfliktu z USA? Tylko Niemcy tego chcą" – zaznaczył poseł PiS Sebastian Kaleta.

"Publiczne łgarstwo premiera to jednak krok za daleko – niestety nie po raz pierwszy" – dodał Radosław Fogiel, również polityk Prawa i Sprawiedliwości.

"No, akurat, jak na prezydencie nie zostawiam suchej nitki, tak niczego takiego nie powiedział" – dodał publicysta Marek Miśko.

"Prezydent Duda mówił hipotetycznie o sytuacji, w której się nie znajdujemy, a Pan kreuje fake newsy. Tymczasem pod Pańskim przywództwem w UE konsekwentnie realizowana jest polityka likwidacji polskiego węgla i jeszcze za to płacimy. Może by tak tę energię i troskę o surowce skierować tam, gdzie faktycznie je tracimy?" – skwitował twórca kanału na YouTube Maciej Podstawka.

