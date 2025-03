"Ten fakt był ukrywany". Bosak o "eksplozji przestępczości cudzoziemców"

Podczas konferencji prasowej posłowie Konfederacji Grzegorz Płaczek i Krzysztof Bosak odnieśli się do problemu kryzysu bezpieczeństwa, związanego z napływem imigrantów do Polski.

– W Polsce mamy eksplozję przestępczości cudzoziemców. Ten fakt był przez długi czas ukrywany. Przypomnijmy, poprzedni rząd nawet wprowadził wewnętrzne zarządzenia w policji, uniemożliwiające publikowanie narodowości obywatelstwa sprawców przestępstw, często nie były publikowane ich nazwiska. Natomiast nie da się uciekać przed rzeczywistością wiecznie. W ostatnim dniu media przynoszą sensacyjne doniesienia, wyciekające z wewnątrz policji, gdzie narasta frustracja, oficjalnie mówią o tym szefowie związków zawodowych w policji, natomiast nieoficjalnie mówią o tym wszyscy funkcjonariusze policji – mówił w środę w Sejmie Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji.

Bosak: To już jest prawdziwy kryzys

Politycy Konfederacji powołali się na doniesienia "Wydarzeń" Polsatu, według których obcokrajowcy odpowiadają za co 20 popełnione w Polsce przestępstwo, natomiast wśród ściganych za zabójstwo jest to aż 40 proc.

– Zbliżamy się do sytuacji, gdzie połowa zabójstw w Polsce to sprawcy cudzoziemskiego pochodzenia. To już jest prawdziwy kryzys, zważywszy na to, że jeszcze kilka lat temu byliśmy dumni, że jesteśmy jednym z państw w Europie, które nie ma ani masowej imigracji obcej kulturowo, (...) ani nie ma problemu z przestępczością cudzoziemców – powiedział Bosak.

– Siły policji są niewystarczające – zwrócił uwagę wicemarszałek Sejmu. – Wyślemy interpelację do MSW w tej sprawie oraz przeprowadzimy w trybie interwencji poselskiej zapytania do komendanta głównego policji. Chcemy żeby Polacy wiedzieli, jak jest naprawdę. Koniec mydlenia oczu, owijania w bawełnę i robienia propagandy. Konfederacja mówi "sprawdzam" – przekazał.

twitter

Gangi cudzoziemców. "Deportacje ruszyły"

"Deportacje ruszyły. Skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi. Nie słowa, a czyny" – napisał w środę na platformie X premier Donald Tusk. Szef rządu zamieścił w sieci film, na którym widać działania prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Polska Straż Graniczna rozpoczęła deportacje prawie 400 cudzoziemców. Wydaleni będą głównie obywatele Ukrainy, Gruzji i Białorusi. To część akcji wymierzonej w gangi cudzoziemców, które stają się coraz większym problemem dużych miast.

Czytaj też:

"Wiem z nieoficjalnych źródeł". Bosak: Rząd dysponuje takimi badaniami