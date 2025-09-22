Polska stawia jednak na wiatraki. KGHM podpisało nową umowę

Zawarta umowa obejmuje dostawy energii w 100 proc. pochodzącej z farmy wiatrowej Wartkowo i umożliwia KGHM realizację konkretnych projektów w zakresie efektywności energetycznej oraz integracji OZE w procesach produkcyjnych. Kontrakt gwarantuje ok. 65 000 MWh energii, co pozwala na precyzyjne planowanie operacyjne i redukuje ryzyko związane z wahaniami cen energii na rynku hurtowym, podkreślono.

"Kluczowy element strategii"

"KGHM jest jednym z największych konsumentów energii elektrycznej w Polsce, a dywersyfikacja źródeł pozyskania energii z wykorzystaniem energii odnawialnej jest kluczowym elementem naszej strategii. Posiadamy wieloletnie kompetencje w obszarze zarządzania ryzykiem cen metali, gdzie wykorzystujemy szeroki wachlarz instrumentów zarówno opartych o transakcje fizyczne, jak i finansowe. Nasze doświadczenia zaczęliśmy wykorzystywać w celu zapewnienia dostaw energii optymalnych kosztowo oraz dopasowanych do naszego profilu zużycia. Mam nadzieję, że nasza transakcja przyczyni się do tworzenia standardów i rozwoju rynku, w którym spotykają się oczekiwania i potrzeby dostawców jak i konsumentów energii" – powiedział wiceprezes ds. finansowych w KGHM Piotr Krzyżewski, cytowany w komunikacie.

Engie podaje, że jest światowym liderem w dziedzinie niskoemisyjnej energii i usług. Grupa jest notowana na giełdach w Paryżu i Brukseli.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Największy magazyn energii w Europie

W piątek (19 września) Polska Grupa Energetyczna oficjalnie rozpoczęła prace przy budowie bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej Żarnowiec o mocy 262 MW i pojemności ok. 981 MWh. Oddanie inwestycji przewidziane jest na drugi kwartał 2027 r.

Baterie do magazynu zostaną wyprodukowane w Polsce, w fabryce LG Energy Solution w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem. Projekt w Żarnowcu będzie pierwszym, dla którego baterie zostaną wyprodukowane przez LG właśnie w naszym kraju.

–Największy magazyn energii w Europie powstanie w Polsce. Dzięki takim inwestycjom będziemy mieli tańszy prąd – ogłosił premier Donald Tusk.

