Tusk o wielkiej inwestycji w Polsce. "Będziemy mieli tańszy prąd"

W piątek (19 września) Polska Grupa Energetyczna oficjalnie rozpoczęła prace przy budowie bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej Żarnowiec o mocy 262 MW i pojemności ok. 981 MWh. Oddanie inwestycji przewidziane jest na drugi kwartał 2027 r.

Baterie do magazynu zostaną wyprodukowane w Polsce, w fabryce LG Energy Solution w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem. Projekt w Żarnowcu będzie pierwszym, dla którego baterie zostaną wyprodukowane przez LG właśnie w naszym kraju.

Największy magazyn energii w Europie powstanie w Polsce. Tusk: Dzięki takim inwestycjom będziemy mieli tańszy prąd

Głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk. – 9 milionów takich powerbanków. Taką pojemność będzie miał magazyn energii w Żarnowcu, który właśnie budujemy – powiedział szef rządu w nagraniu opublikowanym w serwisie X w sobotę.

Premier podkreślił, że "nowoczesna energetyka, tani prąd, to jest synergia między wiatrakami na morzu, wiatrakami na lądzie, elektrownią jądrową i właśnie takimi magazynami energii".

– To największa tego typu inwestycja w Europie i właśnie dzięki takim inwestycjom będziemy mieli w przyszłości tańszy prąd – stwierdził Tusk.

Magazyn w Żarnowcu będzie ładowany w okresach nadwyżki produkcji z OZE i oddawał energię do sieci w momentach zwiększonego zapotrzebowania, co jest szczególnie istotne w regionach takich jak Pomorze, gdzie często występuje jednocześnie silne nasłonecznienie i wiatr – tłumaczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. kilometrów kwadratowych PGE obsługuje 5,5 mln klientów.

