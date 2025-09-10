Potężny blackout na Półwyspie Iberyjskim

Portugalska obrona cywilna (ANEPC) poinformowała, że źródłem problemu była poważna usterka w elektrowni wodnej we France. – Przyczyna awarii pozostaje nieznana, ale wszystkie dostępne siły i środki zostały skierowane do usuwania skutków zdarzenia – przekazali w wydanym oświadczeniu przedstawiciele ANEPC.

Kolejny masowy blackout w Europie. Winne OZE?

To już drugi masowy blackout w tym roku. 28 kwietnia przerwy w dostawie energii dotknęły całą Hiszpanię, duże obszary Portugalii oraz część południowej Francji. Wówczas hiszpański operator Red Electrica ostrzegał w raporcie dla inwestorów: – Zamknięcie konwencjonalnych elektrowni, takich jak węglowe, gazowo-parowe i jądrowe, pociąga za sobą redukcję stałej mocy i zdolności bilansowania systemu elektroenergetycznego, a także jego mocy i bezwładności – pisano.

Eksperci od dawna alarmują, że sieć energetyczna na Półwyspie Iberyjskim jest przeciążona. – Najprawdopodobniej w Hiszpanii mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której bardzo duża ilość fotowoltaiki produkowała energię elektryczną i nagle albo przestała, albo jeszcze zwiększyła produkcję. Blackout może nastąpić zarówno przy nadmiarze, jak i niedoborze energii – tłumaczył Wojciech Płachetka w rozmowie na kanale Igora Jankego.

Blackouty w Europie staną się normą?

Podobnego zdania jest prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej: – Hiszpania zbyt szybko odchodzi od stabilnych źródeł, a sieć była przeciążona wiatrakami i panelami. Brakowało klasycznych turbin synchronicznych – twierdzi.

Choć portugalski premier Luis Montenegro po kwietniowym blackoutie zapowiadał inwestycje w modernizację sieci i systemów ostrzegania, środowa awaria pokazuje, że problem pozostaje nierozwiązany. Eksperci ostrzegają, że jeśli trend się utrzyma, Europa może w najbliższych latach mierzyć się z kolejnymi przerwami w dostawach energii – także poza Półwyspem Iberyjskim.

Czytaj też:

Coraz więcej prądu w Niemczech z gazu i węgla. Wiatraki i fotowoltaika w odwrocieCzytaj też:

Rząd przyjął projekt ws. mrożenia cen energii