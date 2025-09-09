Rząd przyjął projekt ws. mrożenia cen energii

– Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto – poinformował na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka.

Bon ciepłowniczy ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w II połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

W przypadku bonu ma obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że wsparcie w tej formie będzie przyznawane nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu to 20 zł, poniżej tej kwoty bon nie będzie wypłacany. Szacuje się, że koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego, wypłacanego dwukrotnie w 2026 r., wyniesie łącznie około 900 mln zł.

Projekt przewiduje też przedłużenie do końca 2025 r. obowiązującego obecnie prawa do korzystania przez gospodarstwa domowe z zamrożonej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto.

Ustawa wiatrakowa z wrzutką dot. cen energii

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę wiatrakową, w której znalazły się m.in. przepisy o przedłużeniu zamrożenia cen prądu do końca 2025 r. Głowa państwa stwierdziła, że to "rodzaj szantażu wobec społeczeństwa".

Odrzucenie projektu wywołało falę komentarzy. Politycy obozu rządzącego podkreślali, że Nawrocki sprzeciwił się, zapisanej w ustawie, obniżce cen prądu. Natomiast opozycja wskazywała, że "wrzutka" dotycząca zamrożenia cen została specjalnie umieszczona w tzw. ustawie wiatrakowej, aby móc atakować prezydenta. 1 października kończy się okres obowiązywania obecnej ustawy o zamrożonych cenach energii.

