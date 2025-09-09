Poseł partii Razem uderza w rząd. "Bezczynnie przygląda się ludobójstwu"

Wtorek 9 września to pierwszy dzień 40. posiedzenia Sejmu, które będzie trwało cztery dni. Na początku obrad poseł partii Razem Maciej Konieczny wyszedł na sejmową mównicę ubrany w szalik z flagą Palestyny.

– To wasz rząd bezczynnie przygląda się ludobójstwu. To wasz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski grozi uczestnikom flotylli, zamiast zaoferować im wsparcie. Tymczasem izraelscy zbrodniarze wydali właśnie rozkaz ostatecznej czystki etnicznej miasta Gaza. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy kilkadziesiąt tysięcy cywilów zostało celowo zamordowanych przez Izrael. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Bezczynność i milczenie świata wobec ludobójstwa Palestyńczyków jest porażająca – mówił polityk.

– Wobec bezczynności polskiego rządu, waszego rządu, setki osób z całego świata uformowało pokojową flotyllę, która ma przełamać nielegalną blokadę głodującej Gazy. Odważnym i zdeterminowanym uczestnikom tej flotylli należy się szacunek, a nie groźby ze strony polskiego ministra spraw zagranicznych. Polski rząd, wzorem Hiszpanii i Belgii, powinien wprowadzić sankcje na Izrael, zerwać wszelką współpracę zbrojeniową z Tel Awiwem i wprowadzić sankcje na rządzących izraelskich zbrodniarzy – stwierdził Konieczny. – Już jest za późno. Brak natychmiastowego działania to współudział – zakończył.

Czym jest "Global Flotylla Sumud"?

"Global Flotylla Sumud" to międzynarodowa inicjatywa, która ma na celu przełamanie blokady i dostarczenie cywilnymi statkami niezbędnej pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. W projekcie uczestniczą organizacje i obywatele z 44 krajów. Na pokładzie statków flotylli znajduje się grupa aktywistów z Polski.

Flotylla została zaatakowana z dronów na wodach terytorialnych Tunezji. Na jednym ze statków, na którym przebywa polska grupa aktywistów, wybuchł pożar. Rząd Tunezji zaprzeczył, jakoby stał za atakiem.

Pod koniec sierpnia w mediach społecznościowych szef polskiego MSZ Radosław Sikorski odpowiedział na komentarz jednego z internautów, który zasugerował, aby osoby podróżujące do "niebezpiecznych miejsc" były obciążane kosztami ewentualnej ewakuacji. "Co Państwo sądzicie?" – zapytał wicepremier.

