Premier Izraela: Zostaliście ostrzeżeni, uciekajcie stamtąd

– Zwracam się do mieszkańców Gazy, korzystając z okazji, więc słuchajcie mnie uważnie: zostaliście ostrzeżeni, uciekajcie stamtąd – oświadczył Netanjahu, cytowany w poniedziałek przez biuro premiera Izraela.

Przemawiając w centrum dowodzenia sił powietrznych szef rządu podkreślił, że w ciągu ostatnich dwóch dni izraelskie lotnictwo zburzyło 50 "wież terrorystów" w Gazie. Netanjahu zapowiedział, że to "dopiero wstęp, zaledwie początek głównej intensywnej operacji – lądowej inwazji naszych wojsk, które obecnie się organizują i gromadzą, na miasto Gaza".

Armia Izraela (IDF) w "ostatnim ostrzeżeniu" dla Hamasu oświadczyła, że Gaza zostanie zniszczona, jeśli hamasowcy nie rozbroją się i nie uwolnią 48 zakładników pojmanych w atakach na Izrael w 2023 roku, które wywołały wojnę w Strefie Gazy.

Intensywne ataki na miasto Gaza trwają od kilku tygodni. W poniedziałek IDF zbombardował 12-piętrowy blok w centrum Gazy, w którym przebywały dziesiątki przesiedlonych rodzin. Wcześniej armia wezwała osoby znajdujące się w środku oraz w setkach namiotów na okolicznych terenach do ewakuacji.

Wojna w Strefie Gazy. Izrael równa miasto z ziemią

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Według izraelskiej armii, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 na pewno żyje.

Zdaniem kontrolowanych przez Hamas władz lokalnych w izraelskim odwecie zginęło ponad 64 tys. Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci.

Według lokalnego ministerstwa zdrowia, w ciągu ostatniej doby zmarło z powodu niedożywienia kolejnych sześciu Palestyńczyków, w tym dwoje dzieci. Liczba zgonów z powodu głodu wzrosła do co najmniej 393 osób, przy czym najwięcej odnotowano w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Izrael, który kontroluje wszystkie dostawy do Strefy Gazy, twierdzi, że informacje o skali głodu są wyolbrzymione, a zgłaszane zgony wynikają z innych przyczyn.

