Piekło w Strefie Gazy. "To nie wojna, tylko systematyczne zabijanie cywilów"
Piekło w Strefie Gazy. "To nie wojna, tylko systematyczne zabijanie cywilów"

Dziecko w zniszczonej Strefie Gazy
Dziecko w zniszczonej Strefie Gazy Źródło: Wikimedia Commons
To nie wojna, tylko systematyczne zabijanie cywilów – tak o izraelskiej ofensywie w mieście Gaza wypowiada się Caritas Internationalis. Ta międzynarodowa katolicka organizacja charytatywna podkreśla, że "głodzenie ludności jest profanacją życia", zaś milczenie wobec tego, co się dzieje oznacza "bycie wspólnikiem".

"To nie tragiczny wypadek. To wynik przemyślanych decyzji. Ludność pozbawiona schronienia, utrzymania i bezpieczeństwa została pozostawiona, aby umierać na oczach świata" – pisze Caritas Internationalis jako naoczny świadek tego okrucieństwa.

Wskazuje, że izraelskie "oblężenie Gazy stało się machiną unicestwienia, wspieraną przez bezkarność i milczenie, lub przez wspólnictwo silnych państw". Podkreśla, że głód w Gazie jest "wynikiem przemyślanej strategii", stanowiąc "celowy atak na ludzką godność" i "upadek porządku moralnego, porażkę przywództwa, odpowiedzialności i samego człowieczeństwa".

Oskarża "wpływowe rządy, przedsiębiorstwa i koncerny", że milcząc, dają tym działaniom wojskowe wsparcie i dyplomatyczną przykrywkę. Krytykuje także wspólnotę międzynarodową, która "oferuje próżne deklaracje i puste banały" z "podwójnymi standardami", służące "jedynie zyskaniu czasu na dalsze zniszczenia".

Wojna i głód w Strefie Gazy. Kolejny apel do świata o powstrzymanie Izraela

Organizacja domaga się: natychmiastowego i stałego przerwania ognia; nieograniczonego dostępu pomocy humanitarnej, aby położyć kres głodowi; uwolnienia wszystkich zakładników i osób arbitralnie uwięzionych; rozlokowania sił pokojowych ONZ, aby chronić cywilów; postawienia wszystkich odpowiedzialnych i ich wspólników przed sądami krajowymi i międzynarodowymi.

Caritas Internationalis chce również zakończenia nielegalnej obecności Izraela na okupowanych terytoriach palestyńskich oraz działań osiedleńczych izraelskich kolonistów.

Apeluje do ludzi wierzących i kierujących się sumieniem o zabieranie głosu i wywieranie presji na swoje rządy, domagając się sprawiedliwości. "Świat patrzy, historia rejestruje, a Gaza czeka nie na słowa, lecz na ocalenie" – czytamy.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: KAI
