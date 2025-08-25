Izrael zbombardował szpital, zginęło 20 osób. Netanjahu: Tragiczny wypadek

W poniedziałek Izrael zaatakował szpital imienia Nassera w mieście Chan Junis na południu Strefy Gazy, zabijając co najmniej 20 osób, w tym pięciu dziennikarzy pracujących m.in. dla agencji prasowych Reuters i Associated Press, telewizji Al Jazeera oraz innych mediów.

Przedstawiciele szpitala i świadkowie poinformowali, że armia Izraela (IDF) zaatakowała placówkę najpierw jedną rakietą, a potem drugą, zabijając dziennikarzy, ratowników i lekarzy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, aby udzielić pomocy.

Netanjahu o ataku na szpital i zabitych dziennikarzach: Tragiczny wypadek

Biuro premiera Benjamina Netanjahu oświadczyło, że Izrael głęboko żałuje tego zdarzenia, nazywając je "tragicznym wypadkiem". Podkreślono, że Izrael docenia pracę dziennikarzy i personelu medycznego. Dodano, że Izrael prowadzi wojnę z Hamasem.

Wcześniej ambasada Izraela w Polsce opublikowała na swoim profilu w serwisie X komunikat IDF w sprawie ataku. Przekazano w nim, że szef sztabu generalnego izraelskiej armii wydał polecenie przeprowadzenia pilnego wstępnego dochodzenia w tej sprawie.

"IDF wyraża ubolewanie z powodu każdej ofiary po stronie niewalczących cywili i podejmuje wysiłki, aby w ramach działań zbrojnych ofiarami nie padali dziennikarze, zachowując jednocześnie kroki na rzecz bezpieczeństwa swoich żołnierzy" – napisano.

Trump: Nie jestem z tego zadowolony

Atak potępili przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, a także sekretarz generalny ONZ. Prezydent USA Donald Trump poproszony o komentarz w tej sprawie dopytywał dziennikarza, kiedy to się stało i dodał, że "nie jest z tego zadowolony".

W Strefie Gazy trwa wojna rozpoczęta przez Hamas w październiku 2023 r. W odpowiedzi na atak, w którym zginęło 1,2 tys. osób, Izrael prowadzi w Strefie operację wojskową, w której zginęło już co najmniej 62 tys. Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci. Gaza została zrównana z ziemią, a cywile głodują.

