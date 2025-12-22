"Bliska kultura". MKiDN będzie wspierało lokalne media

Program "Bliska Kultura" ma wzmocnić pluralizm i niezależność lokalnych mediów. Dotacje w ramach programu będą udzielane na tworzenie artykułów prasowych, reportaży lub audycji, a także ich cykli o charakterze informacyjnym, dokumentalnym lub publicystycznym o tematyce związanej z kulturą i dziedzictwem lokalnym danego regionu.

– Media lokalne, publicyści i dziennikarze są najbliżej ludzi – to oni opowiadają o sprawach najważniejszych dla obywatelek i obywateli. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego koncentruje się na dostępności kultury tak, aby była ona na wyciągnięcie ręki także dla lokalnych społeczności – powiedziała Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Szefowa MKiDN przekazała, że program ruszy w pierwszym kwartale 2026 roku, a jego budżet będzie wynosił 10 mln złotych. Cienkowska podkreśliła, że wsparcie lokalnych mediów będzie jednym z priorytetów działalności resortu.

– Nowy program w prosty i czytelny sposób określa nasz cel. Bliska kultura to kultura prezentowana przez media, które są najbliżej obywateli – lokalne tygodniki, tytuły prasowe oraz lokalne stacje radiowe i telewizyjne. Chcemy, aby to właśnie te niezależne media, pozostające w bezpośrednim kontakcie ze swoimi odbiorcami, stały się beneficjentami środków Ministerstwa Kultury i przez cały 2026 rok mogły w sposób cykliczny prezentować treści kulturalne – powiedział z kolei Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Bliska kultura"

Dofinansowanie będą mogły otrzymać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz organizacje pozarządowe, będące wydawcami prasy, nadawcami programów radiowych lub programów telewizyjnych. Konieczne będzie spełnienie także kilku warunków m.in. brak przynależności do partii politycznej czy wydawanie prasy dystrybuowanej na obszarze nieprzekraczającym jednego województwa.

Czytaj też:

"Granty dla wybranych". Artyści oskarżają MKiDN o brak transparentności w KPO