TOPR krytykuje alert RCB. "Wprowadza w błąd"

"Uwaga! Dziś (17.01) wysokie zagrożenie lawinowe. Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu. Śledź komunikaty lawinowe" – SMS o takiej treści Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w sobotę do odbiorców przebywających na terenie powiatu tatrzańskiego (woj. małopolskie).

TOPR o alercie RCB: Jest wprowadzaniem w błąd turystów

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przekazało, że alert nie był konsultowany z TOPR, a podana przez RCB informacja nie jest zgodna z obowiązujacym rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych w sprawie definicji stopni zagrożenia lawinowego.

"Informowanie o WYSOKIM zagrożeniu (4 stopnia) przy obowiązujacym ZNACZNYM (3 stopnia) jest wprowadzaniem w błąd turystów" – napisano w oświadczeniu.

Ratownicy podkreślają, że wejście na obszar Tatr jest nadal możliwe z zachowaniem ograniczeń w terenie wysokogórskim wynikających z komunikatu lawinowego. Czytamy w nim, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo.

"Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie" – ostrzega TOPR.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach

Warunki w górach są w znacznej mierze niekorzystne. Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia, umiejętności i zdolności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy unikać stromych stoków i zachować elementarne środki bezpieczeństwa.

Ratownicy zwracają szczególną uwagę na zaleganie przewianego śniegu w żlebach, w pobliżu grani i do górnej granicy lasu. Leży on na warstwie starej pokrywy śnieżnej, która jest niestabilna.

"Zapowiadany wiatr z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego może pogorszyć sytuację lawinową. Należy spodziewać się samoczynnych lawin rozmiarów małych, średnich, a nawet dużych" – podał TOPR w komunikacie, który obowiązuje do godz. 20:00 w sobotę (17 stycznia).

