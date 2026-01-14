"Zostań w domu, jeśli możesz". Alert RCB dla większości kraju

"Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" – SMS-owe alerty o takiej treści wysłało w środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Wiadomości trafiły do odbiorców przebywających na terenie:
- części województwa zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki);
- województwa wielkopolskiego;
- województwa kujawsko-pomorskiego;
- województwa pomorskiego;
- województwa warmińsko-mazurskiego;
- województwa łódzkiego;
- województwa świętokrzyskiego;
- województwa lubelskiego;
- województwa mazowieckiego;
- województwa podkarpackiego.
RCB przypomniało również o obowiązku zarządców i właścicieli budynków dotyczącym odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych.
Wcześniej alerty pierwszego i drugiego stopnia dla tych terenów wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW wskazał, że "przez Polskę z zachodu na wschód wolno przemieszcza się strefa opadów: śnieg, przechodzący w marznący deszcz, deszcz ze śniegiem i deszcz".
Czym jest i jak działa alert RCB?
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze. Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia alert.
