Nagła dymisja. Główny Inspektor Transportu Drogowego odwołany

"Dzisiaj dobiegła końca moja misja na stanowisku Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Na wniosek Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka, Premier Donald Tusk podjął decyzję o odwołaniu mnie z zajmowanego stanowiska" – poinformował w środę Artur Czapiewski.

"Chciałbym tą drogą przekazać wszystkim podziękowania za trud wkładany w realizację obowiązków służbowych, za codzienne podejmowanie wyzwań związanych z realizacją zadań ITD oraz wkład w utrwalanie dobrego wizerunku naszej instytucji wśród uczestników rynku przewozów drogowych. Dzięki Waszej pracy wyniki działalności ITD są najlepsze od początku działania tej instytucji. To z kolei potwierdza, że dzięki naszemu zaangażowaniu realnie wpływamy na poprawę warunków wykonywania przewozów drogowych, ograniczenie nieuczciwej konkurencji, ochronę infrastruktury drogowej, co bezpośrednio przekłada się na polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego" – czytamy w komunikacie.

"Życzę Wam nieustającej satysfakcji z wykonywanej pracy, inspirujących perspektyw i realizacji" – napisał Czapiewski, który pełnił funkcję szefa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego od 10 stycznia 2024 r. Na stanowisku zastąpił Alvina Gajadhura.

Jest nowy p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Premier Donald Tusk powierzył pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Transportu Drogowego Robertowi Koźlakowi. Nominację wręczył wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Koźlak dotychczas pełnił funkcję dyrektora Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, a wcześniej zastępcy dyrektora oraz naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Lublinie i Łukowie. Ukończył studia magisterskie z zakresu przysposobienia obronnego i obrony cywilnej, a także studia oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarządzaniu zespołami w strategicznym planowaniu, koordynacji szkoleń i doskonalenia zawodowego służb.

