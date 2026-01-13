Rynek używanych aut w Polsce w kryzysie? Mamy dane za 2025 rok

"Rok 2025 był na rynku samochodów używanych w Polsce i Europie Środkowej rokiem względnej stabilizacji, ale także wyraźnych zmian w preferencjach klientów. W całym roku w Polsce sprzedano 3 345 928 pojazdów, co oznacza spadek o około 2,8 proc. w stosunku do roku 2024. Choć wolumen nieco się obniżył, rynek zachował stabilną i różnorodną strukturę oferty. Średnia cena sprzedanego auta wyniosła 47 610 zł i była o około 5,6 proc. niższa niż w 2024 roku. Jednocześnie średni wiek sprzedawanych aut wzrósł z 10 do 11 lat, a średni przebieg osiągnął ponad 168 tys. km" – wskazano w komunikacie Aures Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto.

"Dane te pokazują, że w minionym roku kupujący coraz częściej stawiali na bezpieczne i sprawdzone auta, a ich decyzje były znacznie bardziej przemyślane. Jednocześnie, rosnące znaczenie SUV-ów oraz samochodów elektrycznych wskazuje na trwałe zmiany w strukturze rynku i preferencjach nabywców, którzy coraz częściej łączą komfort codziennego użytkowania z dbałością o ekologiczne rozwiązania" – zauważono.

Jak wygląda polski rynek samochodów używanych?

W minionym roku najczęściej sprzedawały się samochody benzynowe (1,61 mln aut), przed autami z silnikiem diesla (1,39 mln sztuk) i napędzanymi LPG (194,6 tys.). Sprzedaż samochodów elektrycznych na rynku wtórnym wyniosła 30,3 tys. sztuk, co stanowiło 0,9 proc. rynku.

W samym grudniu 2025 sprzedano 245 936 samochodów, czyli o 25 179 aut mniej niż w listopadzie. Jednocześnie średnia cena sprzedanego pojazdu wzrosła o 2 210 zł m/m i wyniosła 50 154 zł, co uplasowało ją jako drugi najwyższy wynik w całym 2025 r.

Średni przebieg sprzedanego auta w grudniu ub.r. wynosił 165,6 tys. km, średni wiek 10 lat, a czas oczekiwania na kupca wynosił przeciętnie 46 dni.

Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. W Polsce grupa funkcjonuje jako Autocentrum AAA Auto.

