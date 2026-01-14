Rosja przejęła oddziały polskiej spółki. Jest reakcja firmy na dekret Putina

Prezydent Rosji podpisał dekrety, na mocy których przejęto kontrolę nad dwoma zagranicznymi spółkami. Jedną z nich jest polsko-amerykańska firma Canpack.

Canpack to firma produkująca opakowania metalowe dla przemysłu spożywczego oraz chemicznego. Jej rosyjskie oddziały zostały właśnie znacjonalizowany. Moskwa nie podała oficjalnego powodu decyzji o przejęciu kontroli nad firmą. Wiadomo jedynie, że dekret wszedł w życie 31 grudnia 2025 roku, ale informacja o tym została upubliczniona dopiero teraz.

Jest oświadczenie CANPACK

Do firmy o komentarz zwrócił się portal Onet. "Zarząd Grupy CANPACK został poinformowany o tymczasowym objęciu zewnętrznym zarządzaniem rosyjskich spółek Grupy CANPACK. Decyzja została podjęta na mocy dekretu prezydenta Rosji. Od 30 lat spółki Grupy CANPACK w Rosji działały zgodnie z obowiązującym prawem, realizując zobowiązania wobec pracowników i klientów" – przekazano.

Firma podkreśla, że w chwili obecnej oceniane są prawne, operacyjne i finansowe konsekwencje działań organów rosyjskich. "Zamierzamy podjąć wszelkie możliwe środki w celu ochrony naszych praw, własności majątku i ciągłości działalności" – podkreślono.

Rosja nacjonalizuje oddziały zachodnich spółek

W połowie czerwca 2023 roku w Rosji przyjęto prawo, które daje państwu możliwość przejmowania aktywów zachodnich firm i utrudni im opuszczenie kraju. Władimir Putin szukał w ten sposobów odwetu za sankcje amerykańskie i europejskie.

Jak informowały wtedy media, Kreml potajemnie przyjął przepisy umożliwiające przywłaszczanie zachodnich aktywów po zdecydowanie zaniżonych cenach i rozważa wprowadzenie jeszcze bardziej drakońskich środków w celu pełnej nacjonalizacji przedsiębiorstw należących do krajów zachodnich.

Na początku marca 2022 roku, czyli w pierwszych tygodniach po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę, w Rosji została stworzona lista firm, których mienie można znacjonalizować. Wymieniono prawie 60 zagranicznych podmiotów. Spis przygotowała Publiczna Inicjatywa Konsumencka. Nazwy przedsiębiorstw, których dobra rzekomo nadają się do nacjonalizacji, przekazano do rosyjskiego rządu i prokuratury.

Czytaj też:

Tragiczne dane dot. Ukrainy. Raport ujawnia liczbę ofiarCzytaj też:

"Ruska propaganda i algorytmy Muska". Sikorski uderza w prawicę