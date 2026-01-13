Putin podpisał dekret. Rosja przejęła oddziały polskiej spółki

Canpack to firma produkująca opakowania metalowe dla przemysłu spożywczego oraz chemicznego. Jej rosyjskie oddziały zostały właśnie znacjonalizowany. Moskwa nie podała oficjalnego powodu decyzji o przejęciu kontroli nad firmą. Wiadomo jedynie, że dekret wszedł w życie 31 grudnia 2025 roku, ale informacja o tym została upubliczniona dopiero teraz.

Polskie konsorcjum posiada oddziały w Wołokołamsku (obw. moskiewski) i Nowoczerkasku (obw. rostowski). Zostały one przejęte przez spółkę Stalelement. Drugą z zajętych firm jest Rockwool LLC.

Tego typu decyzje nie są niczym nowym. Rosyjskie władze coraz częściej przejmują kontrolę nad oddziałami zachodnich firm. Jest to odpowiedź na zachodnie sankcje nałożone po inwazji na Ukrainę z 2022 roku.

Rosja nacjonalizuje oddziały zachodnich spółek

W połowie czerwca 2023 roku w Rosji przyjęto prawo, które daje państwu możliwość przejmowania aktywów zachodnich firm i utrudni im opuszczenie kraju. Władimir Putin szukał w ten sposobów odwetu za sankcje amerykańskie i europejskie.

Jak informowały wtedy media, Kreml potajemnie przyjął przepisy umożliwiające przywłaszczanie zachodnich aktywów po zdecydowanie zaniżonych cenach i rozważa wprowadzenie jeszcze bardziej drakońskich środków w celu pełnej nacjonalizacji przedsiębiorstw należących do krajów zachodnich.

Na początku marca 2022 roku, czyli w pierwszych tygodniach po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę, w Rosji została stworzona lista firm, których mienie można znacjonalizować. Wymieniono prawie 60 zagranicznych podmiotów. Spis przygotowała Publiczna Inicjatywa Konsumencka. Nazwy przedsiębiorstw, których dobra rzekomo nadają się do nacjonalizacji, przekazano do rosyjskiego rządu i prokuratury.

