Rosjanie uszkodzili polski konsulat. Nowe informacje z MSZ

Maciej Wewiór, rzecznik prasowy MSZ, napisał na platformie X o "kolejnej nocy rosyjskiego terroru".

Poinformował, że "w wyniku nocnego bombardowania uszkodzony został polski konsulat w Odessie". "Nikt z naszych pracowników nie odniósł obrażeń. Wielki szacunek dla całego zespołu MSZ, który pracuje w Ukrainie" – dodał rzecznik MSZ.

Bartoszewski o konsulacie: Nie ma podstaw do ewakuacji

Do sytuacji odniósł się we wtorek na antenie Radia Zet wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski.

– W tej chwili nie ma podstaw do ewakuacji personelu tego konsulatu – powiedział wiceszef MSZ.

Jak podkreślił Bartoszewski, "budynek konsulatu ma cztery piętra, uszkodzenia dotyczą głównie okien". – Nie był bezpośrednio zaatakowany. Wyglądania to, że fala uderzeniowa uszkodziła nam okna od parteru do czwartego piętra. Budynek sam wygląda na nienaruszony – tłumaczył wiceminister.

– Konsulat jest niedaleko od samego centrum miasta Odessy. Konsulat bezpośrednio nie został zaatakowany ani dronem, ani rakietą – zaznaczył Władysław Teofil Bartoszewski.

Wiceszef polskiej dyplomacji przekazał, że "konsul będzie teraz pisał raport, co zostało uszkodzone i co wymaga naprawy". Jak podkreślił, z pewnością są to okna, choć sam budynek nie został uszkodzony. – Dobrze, że nikomu nic się nie stało – dodał Bartoszewski.

Nawrocki w Londynie. Wiceszef MSZ zabrał głos

Wiceminister spraw zagranicznych odniósł się również do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Wielkiej Brytanii.

– Z tego co wiem, Karol Nawrocki dostał instrukcje od MSZ na wizytę w Londynie od rządu. Jakie to były, to już sprawa, między kancelarią, a MSZ. Od nas z MSZ z prezydentem jest podsekretarz stanu odpowiedzialny za Wielką Brytanię – powiedział Władysław Teofil Bartoszewski.

Jak zaznaczył, "prezydent dostaje materiały informacyjne oraz pewne tezy do rozmów, bo wiemy z kim będzie się spotykał i rozmawiał". – Tak zawsze było i tak jest teraz. Przedstawiciel MSZ jest z prezydentem w Londynie – dodał.

