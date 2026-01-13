Uszkodzono polski konsulat. "Kolejny akt rosyjskiego terroru"

Maciej Wewiór, rzecznik prasowy MSZ, napisał na platformie X o „kolejnej nocy rosyjskiego terroru”.

Poinformował, że „w wyniku nocnego bombardowania uszkodzony został polski konsulat w Odessie”. „Nikt z naszych pracowników nie odniósł obrażeń. Wielki szacunek dla całego zespołu MSZ, który pracuje w Ukrainie” – dodał rzecznik MSZ.

twitter

Nocny atak Rosji na Ukrainę

Prezydent Ukrainy WołodymyrZełenskipoinfmormował we wtorek na komunikatorze Telegram, że „Rosjanie wystrzelili tej nocy w kierunku Ukrainy prawie 300 dronów uderzeniowych, z których większość to Shahedy, 18 rakiet balistycznych i siedem pocisków manewrujących”. „Ponownie głównym celem ataku była nasza energetyka: elektrownie, podstacje. Niestety, wiele zniszczeń dotyczy infrastruktury mieszkaniowej i publicznej” – dodał.

WłodymyrZełenski ocenił, że „każdy taki atak Rosji pokazuje, że nie wolno zaprzestać wspierania Ukrainy, która potrzebuje rakiet do obrony przeciwlotniczej, zwłaszcza zimą”. „Odpowiedzią świata powinno być przyspieszenie uzgodnionych już dostaw pomocy z USA i Europy” – stwierdził.

Obrona przeciwlotnicza Ukrainy zestrzeliła 247 celów: dwa pociski balistyczne Iskander-M, pięć pocisków manewrujących Iskander-K oraz 240 drony na północy, południu, wschodzie i w środkowej części kraju. Odnotowano trafienia rakiet balistycznych oraz 48 uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych w 24 lokalizacjach.

Czytaj też:

"Wszyscy o tym wiedzą". Trump ostro o ZełenskimCzytaj też:

Orban ostro o pomocy dla Ukrainy. Podał koszty, jakie poniosą Węgry