Jak Zachód ogranicza prawa chrześcijan. Demoliberalna Kanada i eutanazyjna krucjata
Kiedy wydaje się, że nic mnie już nie może zaskoczyć, jeśli chodzi o kolejne przykłady zrywania przez państwa zachodnie z zasadami prawa naturalnego, okazuje się, że nie, że się myliłem.

Niedługo może się okazać, że liberalne rządy będą wymuszać na katolickich szpitalach przeprowadzanie eutanazji. Szaleństwo? Ale gdzieżby znowu. Dokładnie takie reguły będą być może obowiązywać w Kanadzie.

Pierwszy swój komentarz na temat eutanazji napisałem w roku 2000 i dotyczył on Holandii, pierwszego państwa, które wprowadziło dekryminalizację tzw. wspomaganego samobójstwa (piękna, iście orwellowska nazwa). Wspomaganie, to inaczej czynne zabicie człowieka tyle, że zwykle za jego zgodą – piszę „zwykle”, bo w wielu przypadkach można mieć wątpliwość, czy faktycznie śmiertelnie chory taką wolę wyraził. A nawet jeśli formalnie wyraził, czy faktycznie tego chciał – zmiana prawa sprawia, że śmiertelnie chorzy poddani są nieustannej presji tak ze strony lekarzy, jak rodziny by jak najszybciej odejść z tego świata. Ba, zdarza się wręcz, że pragnienie życia i dotrwania do naturalnej śmierci przedstawiane jest przez media jako przejaw egoizmu! Skoro specjaliści orzekli, że życie wkrótce się zakończy, to dlaczego zajmować niepotrzebnie miejsce w szpitalu i narażać państwo na niepotrzebne wydatki?

