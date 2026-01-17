Trzęsienie ziemi w ukraińskim wojsku? Nowa zapowiedź Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski podczas specjalnej telekonferencji poświęconej energetyce, powiedział, że wydał instrukcje nowo mianowanemu ministrowi obrony Mychajło Fedorowi, ale nie sprecyzował, o co chodzi.

– Wszystkie decyzje w tej sprawie już zapadły, a zwiększenie importu musi nastąpić bezzwłocznie – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Minister obrony Ukrainy otrzymał oddzielne instrukcje dotyczące operacji Sił Powietrznych i ochrony przestrzeni powietrznej. Decyzje zostaną podjęte później.

Wołodymyr Zełenski późniejszym w przemówieniu do narodu wyjaśnił, że obejmuje to zmiany kadrowe.

– Rozmawialiśmy z ministrem obrony Ukrainy o operacjach obrony powietrznej, o ocenie skutków uderzeń i okoliczności każdego rosyjskiego ataku. Wszystko, co robi wróg, musi zostać przeanalizowane w najdrobniejszych szczegółach, a nasze środki zaradcze, nasza ochrona, muszą stać się znacznie silniejsze.Będą również decyzje niezbędne do zmiany naszego systemu obronnego, w tym decyzje personalne – powiedział.

Nowy minister obrony Ukrainy

Parlament Ukrainy powołał w środę byłego pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej Mychajła Fedorowa na stanowisko ministra obrony. Za odpowiednią uchwałą głosowało łącznie 277 posłów. Kandydaturę 34-letniego Mychajła Fedorowa zgłosił prezydent Wołodymyr Zełenski.

To już czwarty minister obrony od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. We wtorek Mychajł Fedorow został zwolniony ze stanowiska pierwszego wicepremiera, ministra transformacji cyfrowej. Uchodzi za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego. Poprzednikiem Mychajła Fedorowa w resorcie obrony był Denys Szmyhal.

