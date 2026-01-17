Tragedia w Alpach. Pięć osób zginęło w dwóch lawinach

Lokalne służby ratunowe przekazały, że w sobotę po południu na wysokości około 2150 m n.p.m., na szczycie Finsterkopf w dolinie Grossarltal w kraju związkowym Salzburg, lawina zasypała siedmiu narciarzy. Czterech z nich zginęło, a trzech zostało ciężko rannych rannych.

Druga lawina zeszła w rejonie Bad Hofgastein. Zginęła kobieta, która wybrała się na wycieczkę w góry wraz z mężem.

– Nasze najgłębsze kondolencje kierujemy do rodzin ofiar. Ta tragedia boleśnie pokazuje, jak poważna jest obecna sytuacja lawinowa – powiedział Gerhard Kremser, komendant górskiego pogotowia ratunkowego w Pongau, cytowany przez BBC.

Ratownicy ostrzegają przed bardzo niebezpiecznymi warunkami i apelują do narciarzy oraz turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych tras.

Lawiny w Alpach. Zginęli narciarze

We wtorek lawina zabiła 13-letniego chłopca z Czech jeżdżącego na nartach w austriackim kurorcie alpejskim Bad Gastein.

W niedzielę 58-letni narciarz zginął w lawinie w tyrolskim kurorcie Weerberg w zachodniej Austrii.

W sąsiedniej Szwajcarii mężczyzna z Niemiec zginął w lawinie, a cztery inne osoby zostały ranne podczas uprawiania narciarstwa biegowego.

W zeszły weekend we Francji sześciu narciarzy zginęło po tym, jak zostali porwani przez lawiny w różnych alpejskich kurortach.

