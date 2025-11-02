Lawina we Włoszech pogrzebała pięciu niemieckich wspinaczy

Agencja dpa podała wcześniej, powołując się na włoskie służby ratownictwa górskiego, że zginęły trzy osoby, a dwóch kolejnych obywateli Niemiec uważa się za zaginionych.

Do zejścia lawiny doszło w pobliżu szczytu Verteinspitz (3345 m n.p.m.), gdzie wspinały się dwie grupy. Pierwsza liczyła trzy osoby, druga cztery.

Ratownicy poinformowali, że wszyscy członkowie pierwszej grupy zostali całkowicie zasypani śniegiem i zginęli. Z drugiej grupy dwóm udało się przeżyć. Los dwóch pozostałych przez pewien czas pozostawał nieznany.

Później agencja dpa, powołując się na przedstawiciela włoskiej służby ratownictwa górskiego, powiadomiła, że dwóch wspinaczy uznanych za zaginionych nie przeżyło.

Południowy Tyrol jest popularnym celem wycieczek górskich wśród turystów z Niemiec. Najwyższym szczytem regionu jest Ortles o wysokości 3905 metrów n.p.m.