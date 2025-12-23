Lisicki: Wszystkie porażki Żurka. Ziemkiewicz: Bunt sędziów narasta

– Jak to mówią w kręgach społecznych, z których się wywodzę, że jak krowa dużo ryczy to daje mało mleka i chyba mamy z takim przypadkiem do czynienia. Waldemar Żurek wszedł z przytupem, ale chyba tym przytupem nadrabia brak jakiegokolwiek programu merytorycznego – mówi Rafał Ziemkiewicz.

Rząd przyjął we wtorek projekt tzw. ustawy "praworządnościowej" zakładający między innymi powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w składzie po 2017 roku. W narracji koalicji rządzącej KRS została bowiem "wadliwie ukształtowana". Ustawa ma ponadto regulować status sędziów uznawanych przez obecną władzę za "nieprawidłowo powołanych".