Pilny apel ambasadora Ukrainy. "Po czyjej jesteś stronie?"

Apel, który Wasyl Bodnar zamieścił w mediach społecznościowych to reakcja na skierowanie przez prokuraturę do sądu aktu oskarżenia ws. sabotażu na rzecz rosyjskiego wywiadu. Na ławie oskarżonych zasiądzie w tej sprawie czterech obywateli Ukrainy i jeden Rosjanin.

"Apeluję do wszystkich Ukraińców: nie poddawajcie się obietnicom łatwego zarobku" – zaczął swój apel skierowany do rodaków ukraiński dyplomata. Jak podkreślił, rosyjskie agencje wywiadowcze próbują rekrutować i angażować w działania dywersyjne za pośrednictwem internetu, w tym Telegrama". "Kiedy groźby ze strony agresora rosną, zadaj sobie proste pytanie: po czyjej jesteś stronie?" – dodał.

Ambasador Ukrainy podkreślił tu, że każda podjęta w takiej sytuacji decyzja ma znaczenie, a każde działanie robi różnicę.

"Działaj świadomie. Niech świat zobaczy w nas siłę, odporność i godność. To właśnie pomaga nam zabezpieczyć naszą przyszłość" – podsumował Bodnar.

Czterech Ukraińców, jeden Rosjanin. Jest akt oskarżenia ws. aktów sabotażu

O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko czterem Ukraińcom i jednemu Rosjaninowi prokuratura poinformowała w piątek. Wszystkim oskarżonym zarzucono działanie na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej oraz udział w dokonywaniu lub przygotowywaniu aktów sabotażu wymierzonych w infrastrukturę logistyczną i lotniczą, polegających na powodowaniu pożarów w trakcie transportu oraz hubach przeładunkowych poprzez nadawanie przesyłek kurierskich z ukrytymi mechanizmami samozapłonu.

Całej piątce grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Wobec wszystkich stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

