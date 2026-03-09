Kolejny zgrzyt w KO. Sprawa może trafić do prokuratury

W niedzielę odbyły się wybory wewnętrzne w KO. Członkowie partii wybrali liderów struktur powiatowych, regionalnych, a także przewodniczącego partii. Jedynym kandydatem na szefa ugrupowania był premier Donald Tusk.

To pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska, czyli w ugrupowaniu powstałym w październiku 2025 roku, w wyniku połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej.

Kowal przewodniczącym. Jest protest wyborczy

Portal rzeszow-info.pl przekazał, że Paweł Kowal otrzymał 414 głosów poparcia na Podkarpaciu, natomiast jego rywalka Joanna Frydrych – 267.

Komitet kontrkandydatki Kowala złożyła jednak protest wyborczy, wskazując, że w głosowaniu wzięły osoby o nieuregulowanych składach członkowskich, co miałoby stanowić przeszkodą do wzięcia przez nie udziału w całej procedurze.

Lokalny serwis wskazuje, że kontrowersje dotyczą głównie Przeworska i powiatu przeworskiego, gdzie Paweł Kowal zdobył 136 głosów, natomiast Joanna Frydrych jedynie 5. Co więcej, część osób miała zostać dopisana do list w komisjach powiatowych na ostatnią chwilę.

Sprawa wyboru Kowala może trafić do prokuratury

Komitet posłanki Frydrych nie wyklucza złożenia zawiadomienia w tej sprawie do prokuratury.

"Paweł Kowal triumfował w Tarnobrzegu, Przemyślu, Dębicy, Jaśle, Łańcucie, Ropczycach, Sanoku i Stalowej Woli. Frydrych zwyciężyła m.in. w Rzeszowie, Krośnie, Jarosławiu, Lubaczowie, Kolbuszowej czy Mielcu" – podaje rmf24.pl.

Szefowa Komisji Wyborczej KO Dorota Niedziela poinformowała w poniedziałek, że organ zajmie się protestem z Podkarpacia po przeanalizowaniu go z prawnikiem.

Zgodnie z przepisami ustanowionymi w ugrupowaniu, protesty wyborcze mogą pojawiać się przez trzy dni po zakończeniu wyborów partyjnych.

Kontrowersje w KO również na Dolnym Śląsku

Monika Wielichowska, która rywalizowała o funkcję przewodniczącego dolnośląskich struktur Koalicji Obywatelskiej uważa, że w trakcie wyborów doszło do nieprawidłowości.

W opublikowanym oświadczeniu polityk KO zarzuca m.in. brak zapewnienia tajności głosowania i brak reakcji na agitację wyborczą zwolennika jej kontrkandydata, do której miało dojść w obrębie lokalu wyborczego.

Przypomnijmy, że wybory w okręgu dolnośląskim wygrał jego dotychczasowy przewodniczący Michał Jaros. Różnica między nim a Wielichowską wyniosła jednak zaledwie kilka głosów.

