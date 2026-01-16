Czterech Ukraińców, jeden Rosjanin. Jest akt oskarżenia ws. aktów sabotażu

Prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom w śledztwie dotyczącym brania udziału w działalności rosyjskiego wywiadu oraz dokonywania aktów sabotażu polegających na wysyłaniu przesyłek za pośrednictwem firm kurierskich z zakamuflowanymi urządzeniami zapalającymi.

Akt oskarżenia objął czterech obywateli Ukrainy (Vladyslava D., Viacheslava C., Vladyslava B. i Serhiiego Y.) oraz jednego obywatela Rosji (Aleksandra B.). Wszystkim oskarżonym zarzucono działanie na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej oraz udział w dokonywaniu lub przygotowywaniu aktów sabotażu wymierzonych w infrastrukturę logistyczną i lotniczą, polegających na powodowaniu pożarów w trakcie transportu oraz hubach przeładunkowych poprzez nadawanie przesyłek kurierskich z ukrytymi mechanizmami samozapłonu.

Mogli doprowadzić do katastrof lotniczych

Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że Vladyslav D. miał uczestniczyć w przygotowywaniu, aktywacji, przepakowywaniu i oznaczaniu przesyłek zawierających ukryte urządzenia zapalające oraz substancje łatwopalne i wybuchowe, a następnie w przekazywaniu ich do nadania do Polski i Wielkiej Brytanii.

Vladyslav B. miał przewozić i przechowywać elementy przesyłek z ukrytymi urządzeniami zapalającymi i substancjami niebezpiecznymi, w tym odbierać, zabezpieczać i transportować pakunki między Wilnem a Kownem oraz przekazywać je do dalszego wykorzystania.

Viacheslav C. miał odbierać, przewozić i przechowywać pakunki z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi oraz urządzeniami zapalającymi, dokumentować ich zawartość i przekazywać informacje innym osobom, a ponadto przygotowywać przyszłe działania sabotażowe, w tym nadanie w Warszawie dwóch przesyłek "testowych" do USA i Kanady w celu sprawdzenia trasy i czasu doręczenia.

Serhii Y. miał organizować i wspierać działania grupy, w tym werbować osoby do udziału w sabotażu, koordynować transport materiałów niebezpiecznych oraz zapewniać logistykę samochodową poprzez pozyskiwanie i udostępnianie pojazdów używanych do przewozu tych materiałów.

Natomiast Aleksandr B. miał organizować przygotowania do przyszłych aktów sabotażu polegających na wysyłce przesyłek do USA i Kanady, w tym zlecać zakup rzeczy i ich nadanie w przesyłkach testowych.

Oskarżonym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Wobec całej piątki stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku śledztwa uzyskano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów kolejnej, szóstej osobie, tj. Jaroslavowi M., obywatelowi Rosji. Z uwagi na nieustalone miejsce pobytu nie ogłoszono mu zarzutów. W celu jego zatrzymania wszczęto poszukiwania krajowe i międzynarodowe. W jego sprawie wystąpiono również do władz Republiki Azerbejdżanu z wnioskiem o ekstradycję.

Czytaj też:

Dywersanci przed sądem. Grupa działała w Polsce