Awaria dużego banku. Klienci tracą pieniądze

Jak podaje serwis Downdetector, w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła liczba zgłaszanych problemów z saldem kont w banku.

Na sytuację zaczęli się skarżyć klienci w mediach społecznościowych. "ING pobiera mi dzisiaj drugi raz płatności kartą z wtorku, Allegro napisało do mnie, żebym nie realizował pewnych zamówień ze względów bezpieczeństwa" – napisał jeden z nich na portalu X. Jego słowa przytacza Polsat News.

Bank zwraca klientom pieniądze

ING Bank Śląski już potwierdził, że doszło do awarii, z powodu której transakcje klientów ulegają zdublowaniu w historii płatności. Bank uspokoił jednocześnie, że środki wracają do klientów, a większość zwrotów została już dokonana. "Walczymy z błędem, który spowodował podwójne zaksięgowanie (pobranie z konta) niektórych płatności Waszymi kartami Visa. (…) Sukcesywnie zwracamy te pieniądze na Wasze konta" – czytamy w komunikacie.

Bank apeluje do klientów cierpliwość. "Nie ma potrzeby do nas dzwonić – wkrótce wszystko zostanie skorygowane" – czytamy.

Jak zaznaczył ING Bank Śląski problemy są rezultatem błędu technicznego po jego stronie i "nie mają związku z kwestiami bezpieczeństwa".

ING Bank Śląski ostrzega przed oszustami

Pod koniec października ub. r. ING Bank Śląski ostrzegł klientów przed oszustami wykorzystującymi nowe techniki socjotechniczne.

Okazało się bowiem, że złodzieje, podszywający się pod pracowników ING, dzwonią do posiadaczy rachunków i alarmują, że ktoś próbuje zrobić przelew z ich konta lub wziąć w kredyt na ich dane, bądź też zalogował się do ich bankowości internetowej. Następnie próbują nakłonić ofiarę do przekazania innej osobie np. kurierowi telefonu z zainstalowaną aplikacją bankową lub danych potrzebnych do zalogowania się do bankowości internetowej. Oszuści mogą również nakłaniać do przelania pieniędzy na "bezpieczne konto". W rzeczywistości numer rachunku podany przez złodziei należy do nich.

Aby ustrzec klientów przed utratą pieniędzy, bank przypomniał o bezwzględnym warunku weryfikacji tego, czy głos w słuchawce należy do pracownika ING. Można to sprawdzić w aplikacji mobilnej. Ważne także, aby zachować spokój, nie działać pochopnie i nie ulegać presji czasu.

Czytaj też:

Polacy wycofują gotówkę z banków. Setki miliardów poza systememCzytaj też:

Stracił 800 zł we wpłatomacie. Bank odmówił zwrotu, zdecydował jeden błąd