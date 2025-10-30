Nowa metoda kradzieży pieniędzy z konta. Bank wydał pilny komunikat

Bank wydał komunikat, w którym ostrzega klientów przed oszustwami nową metodą. Złodzieje. podszywający się pod pracowników ING, dzwonią do posiadaczy rachunków i alarmują, że ktoś próbuje zrobić przelew z ich konta lub wziąć w kredyt na ich dane, bądź też zalogował się do ich bankowości internetowej. Następnie próbują nakłonić ofiarę do przekazania innej osobie np. kurierowi telefonu z zainstalowaną aplikacją bankową lub danych potrzebnych do zalogowania się do bankowości internetowej.

Oszuści mogą również nakłaniać do przelania pieniędzy na "bezpieczne konto”. W rzeczywistości numer rachunku podany przez złodziei należy do nich.

Aby ustrzec klientów przed utratą pieniędzy, bank przypomina o bezwzględnym warunku weryfikacji tego, czy głos w słuchawce należy do pracownika ING. Można to sprawdzić w aplikacji mobilnej. Ważne także, aby zachować spokój, nie działać pochopnie i nie ulegać presji czasu.

Co więcej, nigdy nie należy przekazywać komukolwiek wrażliwych danych, a więc: danych do logowania do bankowości internetowej. karty płatniczej, telefonu i kodu PIN zarówno do karty jak i do odblokowania telefonu.

Jak bezpiecznie używać bankowości internetowej

Banki wielokrotnie przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w bankowości internetowej: nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w tego rodzaju wiadomościach, pobieraj aplikacje wyłącznie z oficjalnych sklepów (Google Play, App Store, HUAWEI AppGallery), potwierdzaj płatności zbliżeniowe telefonem odciskiem palca lub skanem twarzy – jeśli Twoje urządzenie ma taką opcję, włącz w ustawieniach potwierdzenie płatności zbliżeniowych za pomocą biometrii.

Eksperci apelują także o nieinstalowanie oprogramowania z nieznanych źródeł, ani za niczyją namową, zwłaszcza na urządzeniach, z których logujemy się do banku. Jeśli jednak daliśmy się oszukać i zainstalowaliśmy program, powinniśmy natychmiast zastrzec kartę i skontaktować się z bezpłatną infolinią.

