Cyberoszuści atakują coraz częściej. Sprawdź, aby nie dać się oszukać

Liczba oszustów wykorzystujących komunikatory i platformy internetowe stale rośnie. Ofiary, które wpadną w pułapkę, mogą stracić ogromne sumy pieniędzy. Cyberprzestępcy stosują szeroką gamę taktyk, aby oszukać użytkowników i nakłonić ich do udostępniania informacji, dokonywania płatności, pobierania szkodliwych plików i innych działań.

Przestępcy zazwyczaj wykorzystują socjotechnikę i podszywają się pod krewnych, współpracowników, headhunterów, banki, firmy telekomunikacyjne i inne zaufane osoby oraz firmy. Wykorzystują informacje publiczne (na przykład zwracając się do potencjalnych ofiar po imieniu) i kopiują zdjęcia profilowe, aby wydawać się bardziej wiarygodnymi. Wywierają również presję, aby zmusić ofiary do szybkiego działania, bez czasu na zastanowienie.

Jak uchronić się przed cyberprzestępcami

Eksperci wskazują, że aby uchronić się przed utratą danych lub pieniędzy, należy przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek i nie pozwolić wywierać na sobie presji.

Zawsze należy dokładnie przeczytać otrzymaną wiadomość i pod żadnych pozorem nie klikać w przesłane za pomocą SMS lub komunikatorów internetowych linki. Warto także weryfikować tożsamość autora wiadomości, próbując skontaktować się z nim za pomocą innego urządzenia (np. dzwoniąc na komórkę).

Jeśli to możliwe, zawsze należy korzystać z uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA). Nigdy nie wolno udostępniać nikomu kodów bezpieczeństwa, numerów PIN ani prywatnych danych, nawet swojemu bankowi. Dobrym pomysłem jest także aktywowanie alertów logowania i innych ustawień prywatności w aplikacjach do przesyłania wiadomości.

Jeśli otrzymamy podejrzaną wiadomość, powinniśmy natychmiast powiadomić o tym organizację lub osobę, od której rzekomo ona pochodzi. Jeśli już kliknęliśmy w niebezpieczny link lub podaliśmy wrażliwe dane, należy bezzwłocznie powiadomić odpowiednią instytucję np. bank lub służby.

Czytaj też:

Cyberatak na europejskie lotniska. Opóźnione i odwołane lotyCzytaj też:

Ponad 250 mln zł na ochronę przed cyberzagrożeniami