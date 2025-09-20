Cyberatak na europejskie lotniska. Opóźnione i odwołane loty

Jak podał Reuters, w sobotę hakerzy zaatakowali dostawcę usług związanych z systemami odprawy i wejścia na pokład.

Firma Collins Aerospace, która dostarcza systemy odprawy i wejścia na pokład dla wielu linii lotniczych na całym świecie, zmaga się z problemem technicznym, który może spowodować opóźnienia dla odlatujących pasażerów – poinformowało londyńskie lotnisko Heathrow, ostrzegając jednocześnie przed możliwymi opóźnieniami.

Według informacji podanych przez lotnisko w Brukseli, atak sparaliżował działanie systemów automatycznych. W związku z tym możliwa jest jedynie ręczna odprawa.

Paraliż na lotniskach w Europie. Opóźnione i odwołane loty

"Ma to duży wpływ na rozkład lotów i niestety spowoduje opóźnienia i odwołania lotów. Dostawca usług aktywnie pracuje nad problemem i stara się rozwiązać go tak szybko, jak to możliwe" – poinformował operator w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Reuters odnotowuje, że pasażerowie, którzy mieli zaplanowany lot na sobotę, zostali poinformowani przez lotniska, których dotyczyła awaria, aby przed udaniem się na lotnisko potwierdzili swoją podróż u linii lotniczych.

Lotnisko w Berlinie podało na swojej stronie internetowej, że "z powodu problemów technicznych u dostawcy systemu działającego w całej Europie czas oczekiwania na odprawę jest dłuższy". "Pracujemy nad szybkim rozwiązaniem" – dodano.

Rzecznik lotniska we Frankfurcie, największego w Niemczech, przekazał, że port nie został dotknięty atakiem. Normalnie działa również lotnisko w Zurychu w Szwajcarii.

Czytaj też:

"Pasażer nie musi wiedzieć". Minister infrastruktury o ochronie lotnisk