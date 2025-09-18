"Pasażer nie musi wiedzieć". Minister infrastruktury o ochronie lotnisk

Czy polskie lotniska są przygotowane na odparcie ataku dronów? – pytanie postawiono ministrowi infrastruktury Dariuszowi Klimczakowi. – Każdy rodzaj infrastruktury krytycznej ma zabezpieczenie. To nie są sprawy jawne, o których możemy mówić w szczegółach – mówił w RMF FM Dariusz Klimczak. – Są opracowane procedury. Zwykły pasażer nie musi tego widzieć – najlepiej, żeby nie widział – dodał.

Dariusz Klimczak nie chciał w szczegółach mówić o tym, jak wyglądałaby reakcja służba na ewentualny atak dronów na lotnisko Okęcie czy port lotniczy w podkrakowskich Balicach. Minister zaznacza, że we względu na bezpieczeństwo państwa, tego typu informacje nie są jawne. – Pasażer na pewno musi się czuć bezpiecznie. Każdy pracownik musi się bezpiecznie czuć. O tego typu kwestie nie należy się martwić – zapewniał szef resortu infrastruktury.

Polityk PSL podkreślał, że nawet drogi czy mosty, z których na co dzień korzystamy, mają często parametry dostosowane do potrzeb wojskowych. – Od samego wybuchu konfliktu za naszą wschodnią granicą to jest top temat – stwierdził. Zastrzegł jednocześnie, że informacje o odcinkach podwójnego – cywilnego i wojskowego – zastosowania są niejawne.

– Nie chcemy, by wrogowie, którzy nas słuchają, wiedzieli, które drogi modernizujemy pod cele wojskowe, a które pod cywilne – tłumaczył szef resortu infrastruktury.

Rosyjskie drony nad Polską

Przypomnijmy, że według informacji przekazanej w piątek przez szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, dronów które naruszyły polską przestrzeń powietrzną było nie 19 a 21. Liczbę tę potwierdziło Ministerstwo Obrony Narodowej.

W związku z ubiegłotygodniowym incydentem polscy żołnierze mają przejść szkolenie w zakresie zestrzeliwania dronów. Polskich wojskowych szkolić będą żołnierze ukraińscy. "W związku z pytaniami o miejsce planowanych szkoleń dronowych i współpracy pomiędzy ekspertami z Polski i Ukrainy informujemy, że obecnie trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych i antydronowych. Wszystkie te działania mają się odbyć na terenie Polski" – poinformowało w piątek MON za pośrednictwem mediów społecznościowych.

