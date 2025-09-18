Będzie porozumienie z Ukrainą dotyczące m.in. dronów

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przybył w czwartek rano do stolicy Ukrainy. W wizycie uczestniczą również wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski oraz głównodowodzący wojsk dronowych generał Mirosław Bodnar. Politycy spotkali się z delegacją ukraińską.

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o spotkaniu ministra ze swoim ukraińskim odpowiednikiem celem rozmów o "współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji".

Kosiniak-Kamysz o nowym porozumieniu Polska-Ukraina

Przed spotkaniem Kosiniak-Kamysz poinformował, że rząd podpisze z Kijowem nowe porozumienie. – Podpiszemy porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy ministerstwami, ale też zdobywania umiejętności w zakresie operowania dronami. Rozmowy będą dotyczyły rozwoju wspólnych inicjatyw przemysłu. Myślę, że na to Polacy bardzo czekają – po tym czasie, kiedy nasz wysiłek pomocy dla ludności był tak ogromny – powiedział Kosiniak-Kamysz, dodając, że "kolejna sprawa to podnoszenie umiejętności naszych wojsk na podstawie doświadczeń z Ukrainy".

– Implementacja wniosków z nowego pola walki jest kluczowa dla transformacji Wojska Polskiego i w ogóle dla transformacji NATO. Ważnym elementem jest także rozwój Centrum Analizy, Szkolenia i Edukacji JATEC NATO–Ukraina w Bydgoszczy. To jedyna instytucja, która w namacalny sposób łączy NATO i Ukrainę — kontynuował Kosiniak-Kamysz.

