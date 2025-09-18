W czwartkowy poranek gościem Beaty Lubeckiej na antenie Radia Zet był Leszek Miller. Doświadczony polityk, były premier przypomniał, że podstawowym interesem Polski jest nie dać wciągnąć się w wojnę rozpoczętą napaścią Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Pytany o działania prezydenta Ukrainy, Miller przypomniał, że z punktu widzenia broniących kraju przed Rosją władz w Kijowie jest rzeczą oczywistą, że chcieliby oni przyłączenia państw NATO do wojny. – Celem Wołodymyra Zełenskiego jest to, żeby spowodować zbiorową reakcję zbrojną NATO. To znaczy, żeby żołnierze państw członkowskich pojawili się na Ukrainie i rozpoczęli bezpośrednią walkę z Rosją – zwrócił uwagę.

Miller: Interes Polski to trzymać się jak najdalej od działań zbrojnych

Miller przypomniał w tym kontekście wywiad u Bogdana Rymanowskiego, w którym były prezydent Andrzej Duda potwierdził to zupełnie wprost. – Zełenski namawiał Dudę, żeby bez sprawdzenia, kto wystrzelił tą rakietę [Przewodów – red.] Polska powiedziała, że to jest rakieta rosyjska. Właśnie o to chodziło, żeby tworzyć fakty, które spowodują włączenie się, któregoś z krajów NATO – Polska jest najbliżej – do bezpośredniej wojny – powiedział Miller.

– Niezależnie od sympatii, jaką się ma tu w Polsce do Zełenskiego, trzeba pamiętać, że my mamy w tej sprawie rożne interesy. Ukraina ma interes włączenia krajów NATO-wskich do bezpośrednich działań zbrojnych, a my mamy interes, żeby trzymać się od tego jak najdalej – podkreślił.

Ochrona ludności. Jak prowadzić akcję informacyjną? Argument NATO

W wątku dotyczącym ochrony ludności na wypadek zagrożenia wojennego w Polsce, polityk powiedział, że rząd powinien uruchomić jakąś akcję informacyjną, byleby mocno uważać, żeby nie spowodować niepotrzebnej paniki.

– Trzeba dostarczać materiały informacyjne, ale jednocześnie mówić wyraźnie, że naszą najsilniejszą tarczą jest obecność w NATO, że pakt ma taką siłę odstraszającą, że nikt nie odważy się go zaatakować i z tego punktu widzenia Polska jest absolutnie bezpieczna – ocenił polityk.

